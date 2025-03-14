Ніякого розмаїття. Перші ссавці на Землі були одного кольору: якого саме (фото)

Нове дослідження показує, що хутро ранніх ссавців зовсім не було помітним, але воно служило певній меті.

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Якби у нас була машина часу і ми вирушили на 120 мільйонів років назад у ранній крейдяний або юрський період, ми б побачили динозаврів зі смугастими хвостами та червоними гребенями, примітивних птахів з райдужним пір'ям і ліси, в яких переважали гігантські деревоподібні папороті. Але ми навряд чи б помітили своїх найближчих родичів — ссавців, пише Popular Science.

У новому дослідженні вчені виявили, що ранні ссавці були маленькими, суворо нічними й загалом менш яскравими, ніж сьогодні. Нова робота вчених з Гентського університету стала першою, яка розглядає ранніх ссавців у повному кольорі. Автори дослідження використовували передові методи візуалізації викопних і ретельне вивчення клітин, що утворюють пігмент і присутні у сучасних ссавців. У результаті вченим вдалося з'ясувати, який насправді вигляд мали наші давно загублені родичі.

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Команда досліджувала п'ять різних зразків, що представляють п'ять окремих груп, і виявили дивовижну відсутність різноманітності. Усі досліджені ранні скам'янілості ссавців показали, що вимерлі тварини мали безладну, темно-коричневу шерсть. Відкриття може здатися не надто цікавим, проте його результати вперше продемонстрували те, про що раніше вчені могли лише здогадуватися.

Попередні дослідження вже припускали, що ранні перед-ссавці та пізніші справжні ссавці були досить мініатюрними. Більшість із них були не більшими за гризунів, а їхній період активності припадав на ніч, щоб уникати хижаків.

За словами співавтора дослідження, еволюційного біолога з Гентського університету в Бельгії Метью Шоукі, сучасні ссавці види демонструють відтінки від фіолетового до помаранчевого, а також різноманітні візерунки. Колір хутра не тільки естетичний, але також є багатофункціональною адаптацією, яка може служити різним цілям, зокрема:

терморегуляція;

маскування;

залучення партнера;

спілкування;

захист.

Водночас розуміння того, який вигляд мали ранні ссавці, допомагає нам зрозуміти, як вони жили та коли еволюціонувало все нинішнє розмаїття. За словами Шоукі, результати їхнього з колегами дослідження, по суті, підтверджують те, що вчені знали й раніше — розмір, забарвлення і різноманітність ранніх ссавців були вельми обмежені.

Художня реконструкція забарвлення шерсті п'яти юрських ссавців Фото: Chuang Zhao/Ruoshuang Li

Під час дослідження вчені також створили базу даних сучасних ссавців. Вони використовували спектрофотометрію для кількісної оцінки кольору 116 сучасних видів та електронний мікроскоп для ретельного вивчення меланосом кожного зі зразків. Науковці виявили кореляції між кольором шерсті та формою і розміром меланосом і використали ці тенденції для побудови прогностичної моделі.

Потім вчені зробили той самий екстремальний, великий план шести дуже добре збережених скам'янілостей віком близько 165-120 мільйонів років, знайдених на північному сході Китаю. Команда виявила, що скам'янілі меланосоми були дуже схожі одна на одну: овальної форми й середнього розміру, як правило, без крайнощів, властивих деяким ссавцям, що живуть нині. Загалом, вимерлі види показали набагато меншу різноманітність, ніж сучасні.

Тепер учені припускають, що ранні ссавці, ймовірно, застрягли у вузькій екологічній та еволюційній смузі до вимирання динозаврів. Утім, недавні дослідження також виявили докази більш ранніх подій диверсифікації — приблизно за 30 мільйонів років до вимирання динозаврів.

Раніше Фокус писав про те, що Земля була набагато помітнішою для інопланетян у Юрський період.