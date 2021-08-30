Живий динозавр. Учені розповіли, чи можна створити справжній Парк Юрського періоду

Дослідники говорять, що відтворити динозаврів за їхньою ДНК можливо, але існує ряд проблем.

Якщо згадати сюжет популярних фільмів "Парк Юрського періоду" і "Світ Юрського періоду", то там учені використовували ДНК для відтворення десятків різних динозаврів. На запитання про те, чи можна створити справжніх динозаврів у реальності, є відповідь, але завжди існують варіанти, пише earthsky.org.

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Азбука ДНК

ДНК — це дезоксирибонуклеїнова кислота, вона є в кожній клітині кожного організму, що коли-небудь жив на Землі, включаючи динозаврів. "Думайте про ДНК як про молекули, що несуть генетичний код, набір інструкцій, які допомагають тілу і розуму рости та процвітати", — говорить Вільям Осіч з Університету штату Огайо, США.

ДНК набагато легше знайти в м'яких тканинах тварин — їхніх органах, кровоносних судинах, нервах і м'язах. Але м'які тканини динозавра давно зникли. Вони або розклалися, або їх з'їли інші динозаври.

Фото: wikipedia

ДНК динозаврів усе ще існує?

Скам'янілості динозаврів — це все, що залишилося від цих доісторичних тварин. Скам'янілості, занурені на десятки мільйонів років у древній грунт, мінерали та воду — це кістки, зуби і черепи динозаврів.

"Ми знаходимо скам'янілості динозаврів у землі, у руслах річок і озер, а також на схилах круч і гір. Часто вони зовсім близько до поверхні і зазвичай розташовані в осадових породах", — говорить учений. "Маючи досить скам'янілостей, учені можуть відтворити скелет динозавра, який можна побачити в музеї".

Але у вчених виникає велика проблема при спробі знайти ДНК в скам'янілостях динозаврів. Молекули ДНК з часом розпадаються. Недавні дослідження показують, що ДНК руйнується і зрештою розпадається приблизно через 7 мільйонів років.

"Здається, що це дуже довго, але останній динозавр помер у кінці крейдяного періоду. Це було понад 65 мільйонів років тому", — говорить Осіч.

Це означає, що, навіть з використанням кращих технологій, доступних сьогодні, неможливо створити динозавра з його ДНК.

Цікава знахідка

Хоча вже занадто пізно знаходити ДНК динозаврів, нещодавно вчені виявили щось цікаве. Вони виявили фрагменти ДНК в скам'янілостях неандертальців та інших стародавніх ссавців, таких як шерстисті мамонти, каже Осіч.

"Цим фрагментам менше 2 мільйонів років, задовго до того, як уся ДНК розпалася", — говорить учений.

А що якщо?

"Уявімо, що колись у майбутньому вчені відновили фрагменти ДНК динозаврів. Маючи тільки фрагменти, учені все ще не можуть створити повного динозавра. Їм доведеться об'єднати фрагменти ДНК динозавра з ДНК іншої тварини, щоб створити живий організм", — говорить Осіч.

Однак, ця істота не буде справжнім динозавром. Швидше, це буде гібрид, суміш динозавра і, швидше за все, пташки або плазуна.

"Думаєте, це гарна ідея? Зрештою, це намагалися зробити вчені з фільмів. І навіть якщо ви не дивилися серію цих блокбастерів, повірте, усе закінчилося не дуже добре", — каже вчений.