Живой динозавр. Ученые рассказали можно ли создать настоящий Парк Юрского периода
Исследователи говорят, что воссоздать динозавров по их ДНК возможно, но существует ряд проблем.
Если вспомнить сюжет популярных фильмов "Парк Юрского периода" и "Мир Юрского периода", то там ученые использовали ДНК для воссоздания десятков разных динозавров. На вопрос о том, можно ли создать настоящих динозавров в реальности есть ответ, но всегда существуют варианты, пишет earthsky.org
Азбука ДНК
ДНК — это дезоксирибонуклеиновая кислота, она есть в каждой клетке каждого организма, когда-либо жившего на Земле, включая динозавров. "Думайте о ДНК как о молекулах, несущих генетический код, набор инструкций, которые помогают телу и разуму расти и процветать", — говорит Уильям Осич из Университета штата Огайо, США.
ДНК гораздо легче найти в мягких тканях животного — их органах, кровеносных сосудах, нервах и мышцах. Но мягкие ткани динозавра давно исчезли. Они либо разложились, либо их съели другие динозавры.
ДНК динозавров все еще существует?
Окаменелости динозавров — это все, что осталось от этих доисторических животных. Окаменелости, погруженные на десятки миллионов лет в древнюю почву, минералы и воду – это кости, зубы и черепа динозавров.
"Мы находим окаменелости динозавров в земле, в руслах рек и озер, а также на склонах утесов и гор. Часто они находятся совсем близко к поверхности и обычно заключены в осадочных породах", — говорит ученый. "Имея достаточно окаменелостей, ученые могут воссоздать скелет динозавра, тот который можно увидеть в музее".
Но у ученых возникает большая проблема при попытке найти ДНК в окаменелостях динозавров. Молекулы ДНК со временем распадаются. Недавние исследования показывают, что ДНК разрушается и в конечном итоге распадается примерно через 7 миллионов лет.
"Кажется, что это очень долго, но последний динозавр умер в конце мелового периода. Это было более 65 миллионов лет назад", — говорит Осич.
Это означает, что, даже с использованием лучших технологий, доступных сегодня, невозможно создать динозавра из его ДНК.
Интересная находка
Хотя уже слишком поздно находить ДНК динозавров, недавно ученые обнаружили нечто интересное. Они обнаружили фрагменты ДНК в окаменелостях неандертальцев и других древних млекопитающих, таких как шерстистые мамонты, говорит Осич.
"Этим фрагментам менее 2 миллионов лет, задолго до того, как вся ДНК распалась", — говорит ученый.
А что если?
"Давайте представим, что когда-нибудь в будущем ученые восстановили фрагменты ДНК динозавров. Имея только фрагменты, ученые все еще не могут создать полного динозавра. Им придется объединить фрагменты ДНК динозавра с ДНК другого животного, чтобы создать живой организм", — говорит Осич.
Однако это существо не будет настоящим динозавром. Скорее, это будет гибрид, смесь динозавра и, скорее всего, птицы или пресмыкающегося.
"Думаете, это хорошая идея? В конце концов, это пытались сделать ученые из фильмов. И даже если вы не смотрели серию этих блокбастеров, поверьте, все закончилось не очень хорошо", — говорит ученый.