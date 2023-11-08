Момент упущено. Земля була набагато помітнішою для інопланетян у Юрський період

Дослідники кажуть, що саме тоді ознаки життя на планеті були найпомітнішими.

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У новому дослідженні вчені припустили, що в історії Землі був час, коли інопланетяни могли б виявити життя на нашій планеті швидше ніж зараз. Проблема полягає в тому, що в ті часи на планеті жили не люди, а динозаври, пише IFLScience.

Механізм, який залучений у наших пошуках інопланетного життя, досить простий. Крім потенційних сигналів від інопланетян, ми скануємо далекі зірки на предмет крихітних затемнень. Вони свідчать про те, що навколо тієї чи іншої зірки обертається екзопланета. Далі беруть до уваги такі фактори, як розташування планети щодо зірки, таким чином учені визначають, чи перебуває вона в населеній зоні.

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В атмосферах екзопланет гази блокують певні довжини хвиль світла, а це дає змогу вченим виміряти спектри й сказати, який хімічний склад у планети. Оскільки ми ще жодного разу не знаходили населених планет, тому має сенс шукати планети з хімічним складом, який схожий на земний. Але робота вчених з Корнельського університету припускає, що наразі Земля перебуває не в найкращому стані для її виявлення.

"Світловий відбиток сучасної Землі був нашим шаблоном для пошуку потенційно населених планет. Але був час в історії нашої планети, коли цей відбиток був ще помітнішим — яскравіше виявляв ознаки життя", — заявив директор Інституту Карла Сагана Ліза Калтенеггер.

Команда дослідників вивчила останні 540 млн років еволюції Землі та її хімічний відбиток, який планета залишала з інтервалом у 100 млн років. Якою б стабільною не здавалася атмосфера планети, у минулому вона змінювалася досить сильно.

Наприклад, мільярди років на Землі не існувало вогню, перш ніж ціанобактерії почали виробляти енергію з сонячного світла, тоді в атмосфері з'явився кисень. До цього часу на планеті було багато метану, який виробляли бактерії.

Учені вирішили зосередитися на останніх 540 млн років, бо тоді виникло найцікавіше життя на Землі.

"Фанерозой — це всього лише останні 12% історії Землі, але він охоплює майже весь час, коли на планеті з'явилося складніше життя, ніж мікроби та губки. Такі відбитки ви б шукали на інших планетах, щоб відшукати щось більше, ніж одноклітинні організми", — каже перша авторка, астробіологиня та геологиня Ребекка Пейн.

У цей період часу на Землі рівень кисню коливався від 15 до 30%. Дослідники зазначають, що за рівня кисню менше ніж 13% нічого не спалахує, а за більш ніж 35% все горить настільки швидко, що ліси не змогли б рости та підтримувати себе.

Нам відомо, що динозаври почали процвітати, коли вміст кисню досяг свого піка в 30%. Тому якщо нам вдасться виявити такий високий рівень кисню на іншій планеті, це вкаже на те, що там можуть мешкати великі істоти, подібні до динозаврів на Землі.

Проаналізувавши останні 540 млн років команда виявила, що дві пари хімічних сигнатур — кисень і метан, а також озон і метан — були набагато помітнішими для будь-кого, хто дивився на Землю приблизно 100-300 млн років тому.

Така робота показує нам не тільки, який вигляд наша планета мала збоку, а й допомагає в наших власних пошуках позаземного життя.

Нагадаємо, вчені вважають, що позаземне життя буде виявлено вже через 20 років. Один із найвідоміших британських астрофізиків Саша Гінклі вважає, що людство перебуває на шляху найбільшого відкриття.