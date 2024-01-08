Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

В самом сердце Балкан: ученые раскрыли миграции древних славян в юго-восточную Европу

Генетическая история Балканского полуострова, Античный анализ ДНК на Балканах, Римская империя, Славянское население на древних Балканах, археология, история
Фото: Ilija Mikić | В Виминациуме исследователи обнаружили чрезвычайно богатый саркофаг

Исследователи раскрыли интересную историю древнего Балканского полуострова, сосредоточившись на переломном периоде, охватывающем первое тысячелетие нашей эры. Эта эпоха стала свидетелем значительных изменений в языке, культуре и населении региона.

Related video

Благодаря комплексному исследованию с привлечением экспертов из разных областей, включая генетику, археологию и историю, команда начала новаторское путешествие, чтобы реконструировать генетическую историю Балкан. Они тщательно проанализировали данные полного генома 146 древних людей, найденных преимущественно на территории Сербии и Хорватии. Примечательно, что значительная часть этих находок происходит из археологического памятника Виминациум в Сербии, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Это исследование освещает Балканы как оживленный перекресток в пределах экспансивной Римской империи. Оно проливает свет на приток разнообразного населения, раскрывая удивительные модели миграции и культурной ассимиляции.

Генетическая история Балканского полуострова, Античный анализ ДНК на Балканах, Римская империя, Славянское население на древних Балканах, археология, история Fullscreen
Деформированный череп, датированный IV веком н. э., принадлежит человеку из степей. Сначала археологи определили его как возможный череп гепида или гота
Фото: Carles Lalueza-Fox

Влияние Римской империи на балканское разнообразие

Во времена Римской империи Балканы превратились в плавильный котел культур, принимая к себе различные группы населения. Генетический анализ команды выявил значительный приток анатолийских предков на Балканы во время правления Рима.

После того, как Рим оккупировал Балканы, он превратил этот приграничный регион в перекресток, который со временем даст жизнь 26 римским императорам, включая Константина Великого, что перенес столицу империи на восточные Балканы, когда основал город Константинополь.

Анализ древней ДНК, проведенный командой, показывает, что в период римского контроля был большой демографический вклад людей анатолийского происхождения, который оставил долговременный генетический отпечаток на Балканах.

Это генетическое изменение очень похоже на то, что, как показало предыдущее исследование, произошло в самом мегаполисе Рима — первоначальном ядре империи, но примечательно, что оно также произошло и на периферии Римской империи. Особое удивление вызывает тот факт, что нет никаких доказательств генетического влияния на Балканы мигрантов итальянского происхождения.

"В имперский период мы обнаруживаем приток на Балканы анатолийского происхождения, а не населения, происходящего от выходцев из Италии, — говорит Ньниго Олальде (Íñigo Olalde), исследователь из Университета Страны Басков и один из ведущих авторов исследования. — Эти анатолийцы тесно переплелись с местным обществом. В Виминациуме, например, есть чрезвычайно богатый саркофаг, в котором мы находим мужчину местного происхождения и женщину анатолийского происхождения, похороненных вместе".

Во время раскопок команда также обнаружила удивительные случаи миграции на большие расстояния, примером чего является похороненный в Виминациуме мальчик-подросток, генетическая подпись предков которого больше всего соответствует региону Судана в Африке к югу от Сахары, и чья детская диета сильно отличалась от остальных проанализированных лиц.

Он умер во II веке н. э. и похоронен с масляным светильником, представляющим иконографию орла, связанную с Юпитером, одним из самых важных богов для римлян.

Генетическая история Балканского полуострова, Античный анализ ДНК на Балканах, Римская империя, Славянское население на древних Балканах, археология, история Fullscreen
Мавзолей Виминациум, который, несомненно, принадлежал очень важной особе
Фото: Carles Lalueza-Fox

Варварское присутствие и ранние славянские миграции

Вопреки распространенному мнению, исследование выявило людей с североевропейским и степным происхождением, которые жили на Балканах во времена Римской империи. Некоторые из них имели отчетливые деформации черепа, что свидетельствует о том, что они принадлежали к группам, которые исторически считались "варварами". Этот вывод бросает вызов общепринятым представлениям и свидетельствует о том, что римская граница была более пористой, приветствуя различные сообщества.

Римская империя окончательно потеряла контроль над Балканами в шестом веке, и исследование показывает дальнейшее масштабное прибытие на Балканы людей, генетически подобных современному славяноязычному населению Восточной Европы. Их генетический отпечаток составляет 30-60% предков современных балканских народов, что является одним из крупнейших постоянных демографических сдвигов в Европе в раннем Средневековье.

Затем, начиная с VI века, мигранты из Восточной Европы появляются в большем количестве; как и в англосаксонской Англии, изменения населения в этом регионе достигли самого высокого уровня в Европе и сопровождались языковыми изменениями.

Важно
Копилка с древних времен: в Турции раскопали монеты времен правления Константина II (фото)

Формирование славянских популяций на Балканах было наибольшим на севере, с генетическим вкладом 50-60% в современной Сербии, и постепенно уменьшается на юг, с 30-40% в материковой Греции и до 20% на островах Эгейского моря.

Это исследование представляет всеобъемлющий нарратив о богатой истории Балкан. Оно демонстрирует, как анализ древней ДНК в сочетании с археологическими находками и историческими документами создает яркую картину общего наследия и взаимосвязи в регионе.

Ранее Фокус писал о подземных секретах неолита. В Китае нашли тайные тоннели Каменного города Хоученцуй.

А также мы рассказывали о древнем артефакте, назначение которого ученые не могут установить.