У самому серці Балканів: учені розкрили міграції давніх слов'ян у південно-східну Європу

Дослідники розкрили гостроцікаву історію стародавнього Балканського півострова, зосередившись на переломному періоді, що охоплює перше тисячоліття нашої ери. Ця епоха стала свідком значних змін у мові, культурі та населенні регіону.

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Завдяки комплексному дослідженню із залученням експертів з різних галузей, включаючи генетику, археологію та історію, команда розпочала новаторську подорож, щоб реконструювати генетичну історію Балкан. Вони ретельно проаналізували дані повного геному 146 стародавніх людей, знайдених переважно на території Сербії та Хорватії. Примітно, що значна частина цих знахідок походить з археологічної пам'ятки Вімінаціум у Сербії, пише Arkeonews.

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Це дослідження висвітлює Балкани як жваве перехрестя в межах експансивної Римської імперії. Воно проливає світло на приплив різноманітного населення, розкриваючи дивовижні моделі міграції та культурної асиміляції.

Деформований череп, датований IV століттям н. е., належить людині зі степів. Спочатку археологи визначили його як можливий череп гепіда або гота Фото: Carles Lalueza-Fox

Вплив Римської імперії на балканське розмаїття

За часів Римської імперії Балкани перетворилися на плавильний котел культур, приймаючи до себе різні групи населення. Генетичний аналіз команди виявив значний приплив анатолійських предків на Балкани під час правління Риму.

Після того, як Рим окупував Балкани, він перетворив цей прикордонний регіон на перехрестя, яке з часом дасть життя 26 римським імператорам, включаючи Костянтина Великого, який переніс столицю імперії на східні Балкани, коли заснував місто Константинополь.

Аналіз стародавньої ДНК, проведений командою, показує, що в період римського контролю був великий демографічний внесок людей анатолійського походження, який залишив довготривалий генетичний відбиток на Балканах.

Ця генетична зміна дуже схожа на те, що, як показало попереднє дослідження, відбулося в самому мегаполісі Риму — первісному ядрі імперії, але прикметно, що вона також відбулася і на периферії Римської імперії. Особливе здивування викликає той факт, що немає жодних доказів генетичного впливу на Балкани мігрантів італійського походження.

"В імперський період ми виявляємо приплив на Балкани анатолійського походження, а не населення, що походить від вихідців з Італії, — говорить Ньніго Олальде (Íñigo Olalde), дослідник з Університету Країни Басків і один з провідних авторів дослідження. — Ці анатолійці тісно переплелися з місцевим суспільством. У Вімінаціумі, наприклад, є надзвичайно багатий саркофаг, в якому ми знаходимо чоловіка місцевого походження і жінку анатолійського походження, похованих разом".

Під час розкопок команда також виявила дивовижні випадки міграції на великі відстані, прикладом чого є похований у Вімінаціумі хлопчик-підліток, генетичний підпис предків якого найбільше відповідає регіону Судану в Африці на південь від Сахари, і чия дитяча дієта сильно відрізнялася від решти проаналізованих осіб.

Він помер у II столітті н. е. і похований з масляним світильником, що представляє іконографію орла, пов'язану з Юпітером, одним із найважливіших богів для римлян.

Мавзолей Вімінаціум, який, безсумнівно, належав дуже важливій особі Фото: Carles Lalueza-Fox

Варварська присутність і ранні слов'янські міграції

Всупереч поширеній думці, дослідження виявило людей з північноєвропейським і степовим походженням, які жили на Балканах за часів Римської імперії. Деякі з них мали виразні деформації черепа, що свідчить про те, що вони належали до груп, які історично вважалися "варварами". Цей висновок кидає виклик загальноприйнятим уявленням і свідчить про те, що римський кордон був більш пористим, вітаючи різноманітні спільноти.

Римська імперія остаточно втратила контроль над Балканами в шостому столітті, і дослідження показує подальше масштабне прибуття на Балкани людей, генетично подібних до сучасного слов'яномовного населення Східної Європи. Їхній генетичний відбиток становить 30-60% предків сучасних балканських народів, що є одним із найбільших постійних демографічних зрушень у Європі в ранньому Середньовіччі.

Потім, починаючи з VI століття, мігранти зі Східної Європи з'являються в більшій кількості; як і в англосаксонській Англії, зміни населення в цьому регіоні досягли найвищого рівня в Європі і супроводжувалися мовними змінами.

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Формування слов'янських популяцій на Балканах було найбільшим на півночі, з генетичним внеском 50-60% у сучасній Сербії, і поступово зменшується на південь, з 30-40% у материковій Греції і до 20% на островах Егейського моря.

Це дослідження представляє всеосяжний наратив про багату історію Балкан. Воно демонструє, як аналіз стародавньої ДНК у поєднанні з археологічними знахідками та історичними документами створює яскраву картину спільної спадщини та взаємозв'язку в регіоні.

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