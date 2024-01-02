Зроблений кимось зі смаком до прекрасного: вчені здивовані артефактом, знайденим в Англії (фото)

У Норфолку пошуківці знайшли древній артефакт, призначення якого вчені не можуть встановити. Дослідники вважають, що це могла бути частина посоха, проте певності немає.

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Поблизу Ленгхема, графство Норфолк, на сході Англії, знайшли англосаксонський артефакт, який зацікавив як археологів, так і ентузіастів історії. Цей позолочений срібний предмет, датований кінцем VIII або початком IX століття, не лише демонструє витонченість стародавнього ремесла, але є загадкою, яка продовжує ставити експертів у глухий кут, пише Arkeonews.

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Реліквія діаметром 19,4 мм, якій приблизно 1200 років, вирізняється складними візерунками, що зображують стилізовану тварину, яка дивиться через плече. Майстерність виконання, що нагадує стилі, знайдені у знаменитій Келлській книзі або Ліндісфарнському Євангелії, демонструє майстерність англосаксонських ремісників. Артефакт, створений за допомогою складної техніки позолоти із застосуванням ртуті, змішаної з порошковим золотом, показує високий рівень майстерності цього періоду.

Попри ретельне виконання, призначення цього загадкового об'єкта залишається невідомим. Пошуківці з Норфолку виявили його, але археологи не можуть збагнути його функції.

Гелен Гік, співробітниця відділу зв'язку зі знахідками Норфолка, заявила: "Її зробив хтось, хто має справжній смак до прекрасного. Вона така крихітна, але створена так само ретельно, як Біблія чи ювелірна прикраса".

Вважається, що артефакт виготовлений із матеріалів, імпортованих з Іспанії, а майстерність і вартість вказують на його важливість, яку можна порівняти з особистими ювелірними виробами та прикрасами зі священними текстами Фото: Andrew Williams/Norfolk County Council

Вважається, що артефакт виготовлений із матеріалів, імпортованих з Іспанії, а майстерність і вартість вказують на його важливість, яку можна порівняти з особистими ювелірними виробами та прикрасами зі священними текстами.

Однак експерти не впевнені щодо його конкретного використання. Докторка Гік припускає, що це могла бути частина посоха, решта якого з часом зотліла.

Виявлення цього артефакту не лише поглиблює наше розуміння історичного ремесла, але й викликає цікавість серед експертів та ентузіастів історії. Розкриваючи таємниці минулого, такі знахідки пропонують незвичайну інформацію про творчу майстерність і технічні навички наших предків.

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Додає привабливості знахідці те, що коронер офіційно оголосив його скарбом, що привернуло інтерес до його колекції з боку музею Норвічського замку. Подібні знахідки роблять свій внесок у багате полотно історії, розкриваючи видатні досягнення стародавніх цивілізацій.

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