Найдавніші сліди Homo Sapiens у Китаї: вчені знайшли знаряддя праці, яким 45 тисяч років (фото)

Артефакти виявили на археологічній ділянці Шию в Китаї. Знайдені знаряддя праці розкривають невідомі деталі міграції людей у Східній Азії.

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Стародавні артефакти, знайдені на місці розкопок Шию на північному сході Китаю, переписують історію міграції людей у Східній Азії. Завдяки ретельному аналізу вчені визначили, що ці артефакти, складені з фрагментів каменю та кісток, виготовили Homo sapiens близько 45 000 років тому.

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Ця знахідка є найдавнішим свідченням присутності сучасних людей у Східній Азії, що кидає виклик попереднім припущенням і пропонує нове розуміння глобальної експансії наших предків.

Ця знахідка є найдавнішим свідченням присутності сучасних людей у Східній Азії Фото: Yang et al., Nat. Ecol. Evol., 2024

Стоянка Шию, відома своєю важливістю для археології, була предметом дослідження протягом десятиліть. Простягаючись на 30 метрів у глибину з шарами, відкладеними протягом десятків тисяч років, вона дала багатий набір інструментів та артефактів.

У 2013 році міжнародна команда під керівництвом палеоантрополога Ши-Ся Яна з Китайської академії наук провела комплексні розкопки. Їхній аналіз включав ретельний відбір артефактів, вивчення кісток тварин і передові методи датування.

Для точного датування зразків з різних шарів осадових порід використовували радіовуглецевий метод та метод оптично стимульованої люмінесценції, який показав, що найдавніший шар утворився приблизно 45 000 років тому.

Фото: Yang et al., Nat. Ecol. Evol., 2024

Самі артефакти демонструють різноманітні технологічні навички, зокрема техніку Леваллуазька техніка обробки каменю, розроблену в Європі 250 000 років тому. Крім того, докази мисливських навичок з'явилися завдяки вістрям снарядів з тріщинами від ударів, а також присутності обсидіану, привезеного з відстані до 1 000 кілометрів, що вказує на торговельні зв'язки.

Не менш важливими були кістки тварин, переважно коней, зі слідами порізів, що вказують на зрізання м'яса. Це свідчить про те, що мешканці Шию були вправними мисливцями, які покладалися на коней як на джерело існування.

"Поєднання різноманітних культурних рис свідчить про складну та інноваційну адаптацію наших предків під час їхньої експансії", — зазначає Ян, змальовуючи яскраву картину винахідливості давньої спільноти.

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Археолог Майкл Петралья з Університету Гріффіта зазначає важливість розуміння давнього минулого, підкреслюючи, що воно дає безцінну інформацію про різноманітні шляхи предків і надзвичайну адаптивність Homo sapiens. Знахідки Шию відкривають захопливу історію ранньої міграції людей і культурного злиття, розширюючи наші знання про давнє походження і стійкість нашого виду.

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