Отсутствующее звено эволюции: ученые исследовали останки старейшего разумного человека (фото)

Окаменелости предоставили неоценимую информацию о жизни наших древних предков Homo sapiens. Возраст примерно 160 000 лет, они открыли сокровищницу информации о раннем существовании человека.

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Открытие и раскопки окаменелостей человека современного типа на месте находки Герто-Бури в Эфиопии стали поворотным моментом в палеоантропологии, открыв уникальное окно в далекое прошлое Homo sapiens. Возглавляемая эфиопским палеоантропологом доктором Берхане Асфау, международная команда исследователей в 1997 году отправилась в экспедицию, исследуя регион Среднего Аваша в Афарском треугольнике, пишет Ancient Origins.

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Эта находка, которую назвали Человек разумный старейший (Homo sapiens idaltu), бросает вызов нашим традиционным представлениям об эволюции человека, предлагая уникальный взгляд на жизнь ранних Homo sapiens.

Местоположение Герто-Бури, расположенное в регионе Среднего Аваша, является палеонтологической сокровищницей благодаря геологическим силам, которые обнажили слои осадочных отложений, сохранивших древние окаменелости.

Афарская котловина геологическая депрессия на Африканском Роге Фото: Wikipedia Commons

Окаменелости, в частности три почти полных черепа взрослого человека, открывают окно в прошлое. Тщательно извлеченные из древнего озера, эти останки возрастом примерно 160 000 лет. Черепа демонстрируют сочетание примитивных и современных черт, бросая вызов представлению о линейном эволюционном развитии от архаичных гоминидов до современного человека.

Сохранность окаменелостей была исключительной, что позволило провести детальный анализ особенностей черепа, морфологии зубов и других анатомических аспектов, критически важных для понимания эволюции человека.

Эта находка вызвала новый интерес к изучению переходных гомининов и подчеркнула важность исследования различных регионов для всестороннего понимания эволюции человека.

Что отличает Человека разумного старейшего, так это его черепные особенности. Черепа демонстрируют прочные лицевые структуры, напоминающие более ранних гомининов, таких как Homo erectus, наряду с современными чертами, такими как округлая форма черепа и уменьшенные надбровные дуги. Такое сочетание признаков затрудняет упрощенные представления о непрерывной эволюционной линии и выделяет сложный характер эволюции человека.

Человек разумный — самый старый Фото: Википедия

Черепа относительно большие, что свидетельствует о размере мозга в пределах диапазона современных людей. Эта находка ставит под сомнение предположение, что увеличение размера мозга у Homo sapiens происходило постепенно и равномерно с течением времени.

Зато окаменелости Человека разумного старейшего указывают на то, что эволюция размера мозга у наших предков была более сложной, с периодами увеличения, которые перемежались с сохранением определенных примитивных черт.

Морфология зубов — еще один аспект анатомических особенностей Человека современного типа, который детально изучили. Зубы демонстрируют сочетание примитивных и производных признаков, что еще раз подтверждает идею мозаичности в эволюции Homo sapiens.

Изношенность зубов дает представление о рационе и образе жизни этих ранних людей, об их экологической нише и адаптационных стратегиях.

Человек разумный старейший также был очень искусным в изготовлении орудий труда. На стоянке найдены многочисленные фрагменты и целые орудия труда, в частности каменные топоры, лезвия и рудиментарные инструменты. Они изготовлены из обсидиана, мелкозернистого базальта и криптокристаллической породы.

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Каменные орудия, как правило, изготавливали с помощью процесса, который назывался обтесыванием, когда камни обрабатывали ударами для получения острых краев, пригодных для резки или скрежетания. Всего на этой территории было найдено 640 таких орудий.

Человек разумный старейший умел выживать и, вероятно, жил в районе Афарского треугольника на протяжении многих поколений. На участке раскопок обнаружили много костей животных, с явными признаками забоя и употребления в пищу. Самыми многочисленными являются туши бегемотов. Кроме того, они охотились и ели крупный рогатый скот.

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