Загадочная смерть Кинг-Конга: почему доисторические трехметровые приматы не дожили до наших дней

Ростом более 3 метров гигантопитек был самым большим известным видом приматов, которые когда-либо ходили по Земле. Этот неуловимый зверь бродил на территории современного Китая, пока не вымер между 295 000 и 215 000 годами назад при загадочных обстоятельствах.

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Недавнее исследование проливает свет на причины преждевременной гибели гигантопитека. Ученые обнаружили, что этот вид пытался приспособиться к быстро меняющейся среде, пишет IFLScience.

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Впервые обнаруженный в 1935 году антропологом Ральфом фон Кенигсвальдом, гигантопитек до сих пор остается окутанным тайной. Лишь 2 000 окаменелых зубов и четыре челюстные кости, получившие название "зубы дракона" и найденные в китайской лавке традиционной медицины в Гонконге, дают представление о существовании этого древнего примата.

Часто сравниваемый с вымышленным Кинг-Конгом, гигантопитек (Gigantopithecus blacki) ближе к орангутангам из семейства понгинских (Ponginae). Если вы видели римейк "Книги джунглей" 2016 года, то, как говорят, образ короля Луи создан на основе G. blacki.

"Книга джунглей" фактически сделала его великим орангутангом. Мы не знаем, насколько G. blacki был бы похож на орангутанга, но он точно был понтийским, то есть из соответствующего семейства. Что касается оранжевого меха — мы действительно не знаем", — рассказала доцент Кира Вествей, исследовательница из Университета Маккуори, чье новое исследование посвящено изучению вымирания G. blacki.

На этом снимке с дрона показаны некоторые пещеры в китайской провинции Гуанси, где нашли останки G. blacki Фото: Yingqi Zhang (IVPP- CAS)

Чтобы узнать об исчезновении вида, Вестевей и большая команда исследователей исследовали 22 пещеры в китайской провинции Гуанси, чтобы собрать образцы пыльцы, окаменелостей и осадка.

Результаты исследования показали, что около 2,3 миллиона лет назад G. blacki существовал в густых лесах с широким покрытием, разделяя среду обитания с орангутангами.

Однако примерно 600 000 лет назад изменения в окружающей среде ускорили смену времен года, что повлияло на растительный состав леса. В то время как орангутанги адаптировались, то для G. blacki они стали вызовом.

Вествей объяснила: "Экологические изменения, начавшиеся около 600 000 лет назад, действительно обострили адаптационные возможности G. blacki против P. weidenreichi (орангутангов). Сезонный климат вызвал засушливые периоды, когда фрукты стало трудно найти. G. blacki полагался на менее питательные запасы пищи, такие как кора и ветви, тогда как P. weidenreichi приспособились к условиям, питаясь побегами, листьями, цветами, орехами, семенами и даже насекомыми и мелкими млекопитающими".

В конце концов колоссальные размеры G. blacki стали причиной его гибели. В такие изменчивые времена нужно быть ловким и мобильным, а это не так просто, когда ты ростом 3 метра и весишь до 300 килограммов.

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"Территорию поиска корма для G. blacki ограничивал его размер, но P. weidenreichi был более мобильным, путешествуя на большие расстояния, что позволяло ему расширять диапазон для поиска еды. G. blacki оставался в лесу, в то время как P. weidenreichi мог перемещаться в более открытые лесные среды. На удивление, G. blacki за это время даже увеличился в размерах, тогда как P. weidenreichi уменьшился в размерах и стал более ловким", — пояснил Вествей.

В конце концов, судьба Gigantopithecus blacki выделяет хрупкий баланс между размером, приспособленностью и изменениями окружающей среды. Неспособность гигантской обезьяны адаптироваться в меняющемся ландшафте служит поучительной историей о вызовах, с которыми сталкиваются крупнейшие приматы Земли в течение неумолимого течения времени.

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