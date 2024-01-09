С цветными масками и золотыми языками: археологи нашли мумии римской эпохи в Египте (фото)

В Аль-Бахнаса, историческом регионе Египта, ученые нашли древние мумии в гробницах, высеченных внутри скал. Археологи также обнаружили многочисленные артефакты, в частности погребальные маски и украшения из золота.

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Испанские археологи обнаружили древние гробницы и артефакты в городе Аль-Бахнаса, Египет. Это открытие под руководством доктора Майте Маскорро и доктора Эстер Понс-Меладо из Университета Барселоны и Института древнего Ближнего Востока проливает новый свет на богатую историю региона, пишет Arkeonews.

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Команда обнаружила серию высеченных в скалах гробниц, датируемых как периодом Птолемеев (305-30 гг. до н. э.), так и римским (30 г. до н. э. — 641 г. н. э.). Эти гробницы, расположенные в восточной части Верхнего кладбища Эль-Бахнаса, демонстрируют уникальный стиль захоронения.

Одной из самых необычных находок является наличие терракотовых статуй с изображением Исиды-Афродиты, украшенных коронами из листьев Фото: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

Одной из самых необычных находок является наличие терракотовых статуй с изображением Исиды-Афродиты, украшенных коронами из листьев. Эти статуи являются значительным дополнением к археологическим материалам, дающим представление о тогдашнем искусстве.

Один из золотых языков, найденных в мумии Фото: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

Во время раскопок также обнаружили мумии римской эпохи, некоторые из них украшены позолоченными и цветными погребальными масками. Особенно интересной деталью стало обнаружение золотых языков во ртах двух мумий — известная погребальная практика римской эпохи в Эль-Бахнасе, направленная на сохранение способности умершего говорить.

Адель Окасах, глава Центрального управления древностей Среднего Египта, рассказал, что команда нашла разрушенное сооружение, украшенное захватывающими рисунками. На этих рисунках изображены сложные детали растений, виноградные лозы и различные животные, дающие ценное представление о повседневной жизни и культурном значении Аль-Бахнаса в древние времена.

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Значение этого открытия выходит за пределы обнаружения древних артефактов; оно способствует более глубокому пониманию погребальных практик, художественного самовыражения и повседневной жизни в Аль-Бахнасе. Поскольку археологическая миссия продолжает свою работу на этом месте, есть надежда, что во время будущих кампаний будет раскрыто еще больше тайн этого древнего города, что позволит заглянуть в увлекательное прошлое.

Ранее Фокус рассказывал о необычном захоронении, найденном в Швеции. Ученые считают, что в нем покоится кто-то очень влиятельный.

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