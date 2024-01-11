Самая крошечная клыкастая лягушка на Земле: самцы рвут соперников на части, но "обнимают" детей

Исследователям удалось открыть новый вид удивительно крохотных лягушек с клыками, которые они используют для охоты и защиты территории.

Related video

Может показаться странным, что у лягушек есть зубы, но в действительности это не совсем так. Ученые отмечают, что у многих видов лягушек есть малозаметные зубы, расположенные на верхней челюсти. Однако у более 70 видов рода Limnonectes присутствуют более заметные клыкообразные зубы выступающие на нижней челюсти, пишет Live Science.

Новый вид клыкастых лягушек был назван Limnonectes phyllofoli и обнаружен, когда ученые заметили кладки яиц на листьях, расположенных слишком высоко над водой. Позже ученые заметили и самих лягушек, длина которых достигала не более 3 сантиметров. Теперь они считаются самыми крошечными клыкастыми лягушками в мире, о которых известно науке.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Технически саблезубые структуры, расположенные на нижней челюсти лягушек вовсе не являются настоящими зубами, а представляют собой костные выступы. Как правило, земноводные используют свои клыки для борьбы с конкурентами за территорию, чтобы отложить яйца. Кроме того, предполагается, что они используют клыки во время питания, чтобы прокусывать защитные оболочки добычи, например, насекомых и крабов.

Однако крошечные размеры вовсе не единственная особенность нового вида. Ученые также заметили, их странное поведение во время гнездования в тропических лесах Сулавеси. Команда заметила скопления лягушачьих яиц, разбросанные по мшистым валунам, листья папоротника и даже листьям молодых деревьев. Это весьма удивило ученых, так как большинство других видов предпочитают откладывать свои яйца на берегах рек или в самих прудах.

Исследователи впервые обнаружили новый вид, когда заметили странное поведение при гнездовании в тропических лесах Сулавеси Фото: Sean Reilly

Куда более любопытным выглядит и то, что именно самцы возвращаются к кладкам яиц, а вовсе не самки, как это происходит у большинства видов. По словам ведущего автора исследования, научного сотрудника Полевого музея в Чикаго Джеффа Фредерика, такое поведение самцов не является новым для ученых, однако оно чрезвычайно редко. Например, самцы являются основными смотрителями только у одного другого вида клыкастых лягушек, L. arathooni, который откладывает яйца на уровне земли в берегах ручьев и прудах.

Еще одним удивительным для ученых оказалось то, что самцы приходят к кладкам, чтобы "обнять" своих детей, таким образом они не допускают пересыхания яиц. Ученые выяснили, что самцы покрывают яйца соединениями, которые выделяют собственной кожей — это позволяет сохранить потомство влажным, а также предотвратить бактериальные и грибковые инфекции в кладке.

Каждое лягушечье гнездо с яйцами располагалось на высоте около 1 метра над водоемом: таким образом во время вылупления головастики смогут сразу попасть в воду. Исследователи полагают, что такое необычное поведение при гнездовании может помочь объяснить, почему лягушки стали такими маленькими и имеют крошечные острые клыки по сравнению с более крупными зубами их родственников

Ранее Фокус писал о том, что армия огромных лягушек-каннибалов захватывает США: власти призывают убивать их на месте.