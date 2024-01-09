Лягушек годами варили, чтобы понять, могут ли они выпрыгнуть из кипятка: все оказалось тщетно

Легенда о "синдроме варящейся лягушки" существует не одно столетие и ученые наконец-то раз и навсегда закрыли этот вопрос.

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Легенда гласит: если поместить лягушку прямо в кипящую воду, она тут же выпрыгнет, однако если поместить ее в холодную воду, а затем постепенно нагревать, земноводное не заметит этого и останется в воде до момента, пока не сварится полностью, пишет IFLScience.

Эта легенда в 80-х часто использовалась людьми в качестве метафоры о том, что людям следует опасаться медленного привыкания к необычной или срочной ситуации, замечая опасности, которые им угрожают. Эту легенду также использовали и с другой целью, например, бизнесменам говорили о том, что для достижения какого-либо результата, необходимо вводить изменения медленно.

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Однако действительно ли ученые проводили столь жестокие эксперименты над лягушками, чтобы понять, как они будут действовать в подобных обстоятельствах? Увы, ответ положительный.

В 19-м веке несколько ученых пытались ответить на этот спорный вопрос. В ходе эксперимента Фридрих Леопольд Гольц вырезал полушария мозга у животных, оставляя лишь небольшую часть, отвечающую за рефлексы, чтобы они могли реагировать.

Далее ученый провел два эксперимента. В первом он помещал в резервуар здоровых лягушек, а затем постепенно нагревал волу до 42°C: животные пытались спастись, но все равно были сварены заживо, так как установка попросту не позволяла им покинуть резервуар. Во втором эксперименте, ученый помещал в воду лягушек с удаленной частью мозга и наблюдал за тем, как они почти не двигались, даже когда температура достигла 56°C, после чего животные начали подергиваться.

Увы, это не единственные жестокие эксперименты. Несколько других ученых также пытались сварить лягушек заживо с разной скоростью. Например, в одном эксперименте ученый все же соорудил лягушкам пробковую платформу, на которую они могли бы выбраться, чтобы не свариться заживо. Ученому удалось нагреть животных до 37,5°C. К слову, автор исследования остановился на этом эксперименте, так как предположил, что это граничная точка, после которой лягушек парализует и они попросту не способны спастись.

Позже были и другие попытки, однако результаты исследований варьировались в зависимости от того, насколько быстро нагревалась вода. Кроме того были и другие факторы, например, организация эксперимента могла мешать лягушкам покинуть нагревающуюся воду.

По слова почетного профессора биологии в Университете Оклахомы Виктора Хатчинсона, современная наука поставила в этом споре точку, а потому людям больше незачем мучить лягушек.

Во-первых, "критические температурные максимумы" большинства видов лягушек определены несколькими исследованиями.

Во-вторых, при нагревании воды со скоростью около 1°C и постепенного нагревания воды, активность лягушек постепенно будет увеличиваться и со временем они все яростнее будет пытаться выбраться из нагретой воды.

В-третьих, если размер и отверстие контейнера позволяют лягушке выбраться, она так и сделает, а не будет ждать момента пока сварится.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые наблюдали, что происходит с 100 разлагающихся тел.