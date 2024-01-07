Армия огромных лягушек-каннибалов захватывает США: власти призывают убивать их на месте (фото)

Над Соединенными Штатами нависла новая угроза — на этот раз местным штатам угрожают древесные лягушки размером с человеческую ладонь, прибывшие с Кубы.

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В конце ноября 2023 года стало известно о том, что "армия суперсвиней" уже захватила территорию Канады — дикие свиньи, являющиеся инвазивным видом, неумолимо быстро плодятся и вскоре могут переселиться на территорию США. Тогда ученые предупредили, что это может обернуться настоящей экологической катастрофой, однако теперь над американскими штатами нависла новая угроза — нашествие древесных лягушек-каннибалов, пишет Daily Mail.

Известно, что древесные лягушки-каннибалы являются инвазивным видом и вторгаются в некоторые районы США с Кубы, Кайманов и Багамских островов. Земноводные уже проникли во Флориду и достигли Теннесси, однако исследователи также признают, что не могут точно сказать, как глубоко на территорию страны удалось пробраться "кубинским каннибалам".

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По словам биолога дикой природы из Отдела ресурсов дикой природы Департамента природных ресурсов Джорджии Дэниела Солленберга, специализирующегося на герпетологии, основная проблема заключается в том, что эта армия лягушек-каннибалов охотится на лягушек, обитающих в Северной Америке. В результате ученые опасаются, что вторжение этого инвазивного вида может обернуться очередной "экологической катастрофой".

Известно, что этот инвазивный вид адаптируется в северных штатах: лягушки-каннибалы осваиваются в трансформаторных коробках, чтобы пережить зиму — электрические коробки дают тепло, позволяющее пережить морозы. Также известно, что эти земноводные "выделяют раздражающую слизь из своей кожи" во время прикосновения. Причем это вещество оказывает влияние как на людей, так и на мелких животных. Ученые также признают, что это влияние все еще остается слишком мало изученным, а потому последствия все еще неизвестны науке.

Исследователи давно наблюдают за кубинскими лягушками-каннибалами: единственная известная "размножающаяся популяция" этого вида в Джорджии находится на острова Джекил. В то же время ученые заметили, что лягушки-каннибалы успешно освоили миграцию, используя в качестве транспорта комнатные растения и другую растительность, продаваемую для садоводства и ландшафтного дизайна. Таким образом им удается путешествовать и распространяться в глубже в северных штатах.

Инвазивный вид лягушек-каннибалов захватывает США Фото: University of Florida

Столленберг признает, что до сих пор ученым неизвестно, сможет ли этот инвазивный вид продвинуться глубь страны, так как в некоторой степени они являются тропическими, а потому "армию кубинских каннибалов, вероятно, может остановить климат".

Ученые отмечают, что кубинские древесные лягушки являются всеядными мясоедами, однако их стремление пожирать себе подобных, на самом деле, крайне редко встречается среди земноводных. По мнению ученых, ситуация также усугубляется размерами этого вида, для поддержания формы им придется поглощать огромное количество насекомых, а также всего, что может поместить в рот — в том числе и более мелкие виды лягушек.

Доцент кафедры биологии Технологического института Джорджии Джеймс Страуд признает, что опасения по поводу этого инвазивного вида вовсе не являются беспочвенными. Лягушки-каннибалы в действительности угрожают популяциям местных видов, что впоследствии может привести к экологическим проблемам. Например, в 2017 году кубинские лягушки-каннибалы были впервые замечены в Луизиане, со временем ученые зафиксировали здесь исчезновение местных лягушек.

В результате местные власти призвали жителей северных штатов следить за количеством кубинских лягушек-каннибалов, избегать прикосновения к ним и даже "убивать на месте", если они все же встретятся на пути.

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