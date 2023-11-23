Войско "суперсвиней" захватило Канаду и готовится прорваться в США: ученые взволнованы

Исследователи считают, что взрывная популяция диких свиней, которые неустанно плодятся, может обернуться экологической катастрофой.

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Дикие свиньи не являются местными жителями Северной Америки, однако были завезены сюда из Европы в конце 1980-х годов, чтобы разнообразить канадское животноводство. В результате гибридные свиньи быстро размножались и распространились по территории страны — это сделало их самыми плодовитыми инвазивными млекопитающими Канады, пишет Daily Mail.

Дикие свиньи являются гибридами, сочетающим в себе навыки выживания диких евразийских кабанов с размерами домашних свиней и высокой плодовитостью. Вес представителей этого вида достигает от 54 до 113 килограмм, а ученые уже признали их "самыми агрессивными животными на планете".

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В результате эта армия буквально сметает все на своем пути: дикие свиньи могут опустошить сельское хозяйство и распространить болезни, например африканскую чуму свиней, как на диких животных, так и на домашних.

В Канаде уже обитают десятки тысяч диких свиней Фото: Getty Images

В ходе нового исследования группа канадских ученых задокументировала не менее 62 00- случаев наблюдения диких свиней, одна из которых находится всего в 29 километрах от Миннесоты. По словам аспирантки Университета Саскачевана (США) Рут Ашим, это является настоящей проблемой, так как армия диких свиней в действительности вскоре может переступить границы США.

По словам ученых, дикие свиньи представляют собой "катастрофу экологического поезда". Эти плодовитые селекционеры оказались весьма успешным инвазивным видом. Ранее ученые полагали, что диким свиньям не удастся выжить в суровых условиях Канады, однако реальность такова, что они смогли приспособиться к низким температурам, не потеряв способности непрерывно плодиться.

Команда отмечает, что популяция диких свиней может нанести непоправимый вред окружающей среде, например:

вызвать эрозию почвы;

ухудшить качество воды;

уничтожить посевы;

истреблять мелких млекопитающих, амфибий и птиц.

По словам профессора Университета Саскачевана Райана Брука, основная проблема заключается в том, что даже потеря 65% и более популяции диких свиней ежегодно не изменит ситуацию — количество животных продолжит увеличиваться. Более того ученые теперь опасаются, что агрессивные животные вскоре выберутся за территорию Канады и пересекут границу США, где продолжат захватывать новые территории.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разгадали тайну загадочно радиоактивных диких кабанов Баварии.