В разы опасней. Ученые выяснили, что кабаны вредят климату больше, чем миллион авто

Чтобы с этим бороться экспертам придется находить компромиссы, поскольку отстрел животных, постройках ловушек и заборов лишь усугубит ситуацию и приведет к выбросам.

Дикие свиньи по всему миру создают огромную проблему для окружающей среды, и эксперты не знают, что с этим делать, пишет Futurism.

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Животные, сельскохозяйственная техника или что-либо еще, проникающее в почву, обычно выделяет в атмосферу поглощенный углерод. Это естественная часть углеродного цикла, но кабаны выделяют слишком большое количество парниковых газов, вторгаясь и буйствуя на новых территориях.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Global Change Biology, инвазивные дикие свиньи по всему миру ежегодно выделяют в атмосферу больше углекислого газа, чем 1 миллион автомобилей.

К сожалению, дикие свиньи больше всего распространены в районах с особенно углеродистой почвой. Когда они ее вспахивают, они выделяют огромное количество углекислого газа.

Исследователи также отмечают, что они на самом деле недооценили воздействие кабанов на климат. А все из-за того, что они исключили сельскохозяйственные районы, потому что они уже выделяют углекислый газ, и ученые не хотели дважды подсчитывать их выбросы в ходе исследования.

"Этот вредитель расширяет ареал обитания, и способен потенциально распространяться на территории с высоким содержанием углерода. Любая форма изменения землепользования может повлиять на выбросы углерода из почвы. То же самое происходит, когда вы ведете трактор через поле или вырубаете лес", — отметил ведущий автор исследования Кристофер О’Брайан из Университета Квинсленда.

К сожалению, история доказала, что иметь дело с дикими свиньями чрезвычайно сложно и дорого.

"Инвазивные виды - это проблема, вызванная деятельностью человека, поэтому мы должны признать и взять на себя ответственность за их экологические последствия. Если мы сядем в вертолет и полетим стрелять в кабанов, или будем ставить ловушки, строить заборы, это лишь усугубит ситуацию и приведет к выбросам, поэтому нужно находить компромиссы", — заключили исследователи.