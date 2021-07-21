У рази небезпечніше. Учені з'ясували, що кабани шкодять клімату більше, ніж мільйон авто
Щоб з цим боротися, експертам доведеться знаходити компроміси, оскільки відстріл тварин, спорудження пасток і зборів лише погіршить ситуацію і призведе до викидів.
Дикі свині по всьому світу створюють величезну проблему для навколишнього середовища, і експерти не знають, що з цим робити, пише Futurism.
Тварини, сільськогосподарська техніка або що-небудь ще, що проникає в ґрунт, зазвичай виділяє в атмосферу поглинений вуглець. Це природна частина вуглецевого циклу, але кабани виділяють занадто велику кількість парникових газів, вторгаючись і шкодячи на нових територіях.
Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Global Change Biology, інвазивні дикі свині по всьому світу щорічно виділяють в атмосферу більше вуглекислого газу, ніж 1 мільйон автомобілів.
На жаль, дикі свині найбільше поширені в районах з особливо вуглецевим ґрунтом. Коли вони його розорюють, вони виділяють величезну кількість вуглекислого газу.
Дослідники також зазначають, що вони насправді недооцінили вплив кабанів на клімат. А все через те, що вони виключили сільськогосподарські райони, тому що вони вже виділяють вуглекислий газ, і вчені не хотіли двічі підраховувати їхні викиди в ході дослідження.
"Цей шкідник розширює ареал проживання, і здатний потенційно поширюватиметься на території з високим вмістом вуглецю. Будь-яка форма зміни землекористування може вплинути на викиди вуглецю з ґрунту. Те ж саме відбувається, коли ви керуєте трактором через поле або вирубуєте ліс", — зазначив провідний автор дослідження Крістофер ОʼБраян з Університету Квінсленда.
На жаль, історія довела, що мати справу з дикими свинями надзвичайно складно і дорого.
"Інвазивні види — це проблема, викликана діяльністю людини, тому ми повинні визнати і взяти на себе відповідальність за їхні екологічні наслідки. Якщо ми сядемо у вертоліт і полетимо стріляти в кабанів, або будемо ставити пастки, будувати паркани, це лише погіршить ситуацію і призведе до викидів, тому потрібно знаходити компроміси", — підсумували дослідники.