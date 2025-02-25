Сантехнік знайшов стародавній скарб й продав його за 5 тисяч доларів (фото)

Девід Данн упродовж року намагався продати артефакт місцевим музеям, але охочих так і не знайшлося. Саме тому лот виставили на аукціон.

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42-річний сантехнік Девід Данн з Великої Британії захопився пошуком цікавих речей за допомогою металошукача. Одного разу він знайшов у рідному селі скарб, закопаний понад 17 століть тому, і тепер продав його на аукціоні за 5,5 тисяч доларів. Про це пише видання BBC.

Девід розповів, як у липні 2023 року прочісував сільське поле, коли несподівано спрацював його металошукач. Сигнал був слабким, але чоловік зупинився й майже відразу побачив у ямці кілька монет. Він почав копати й на глибині приблизно 60 сантиметрів знайшов скарб — 50 прекрасно збережених давньоримських срібних монет, які карбувалися з III століття нашої ери.

"Багато монет, які я знайшов, з ідеальними портретами у дуже хорошому стані. Така знахідка трапляється раз в житті", — зізнається мисливець за скарбами.

Цей артефакт датується періодом правління імператора Караузія, який 286 року підняв заколот, захопив владу та оголосив себе імператором Британії та північної Галлії.

Монети, які знайшов Девід Данн Фото: Noonans

Данн упродовж року намагався продати монети місцевим музеям, але охочих так і не знайшлося. Тоді лот виставили на аукціон, де його за 5,5 тисяч доларів купив неназваний колекціонер зі США.

Мисливець за скарбами зізнався, що віддасть більшу частину вторгованих грошей власнику поля.

"Я дуже задоволений результатом. Віддам більшу частину грошей фермеру. Що мені подобається в цій роботі, так це те, що вдається зберегти історію. Буду продовжувати пошуку, а цю знахідку відсвяткую за парою напоїв", — зазначає Девід.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про мисливця за скарбами, який знайшов дві американські монети, випущені більш ніж століття тому. Один з артефактів заінтригував чоловіка, адже він ніколи раніше не бачив нічого подібного.

Крім того, ми розповідали про 54-річного Джонатана Нідхема з Великої Британії, який знайшов рідкісний історичний артефакт у полі поблизу міста Елластон у графстві Стаффордшир. Чоловік викопав 3000-річну золоту застібку для сукні. Знахідка завдовжки 13 см і вагою 110 грамів, як пізніше з’ясувалось, була виготовлена ще у бронзовій добі. Це один із семи екземплярів, знайдених в Англії.