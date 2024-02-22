Чоловік знайшов у скелі мішечок з неймовірними скарбами (відео)

Блогер використовував спеціальне обладнання та інструменти, аби дістати дивовижну знахідку.

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Мисливець за артефактами з Туреччини виявив неймовірний скарб, захований всередині скелі – це мішечок з діамантами. Однак знахідка спантеличила користувачів мережі, змусивши їх засумніватися у справжності розказаної ним історії.

На вірусному відео, опублікованому в Instagram користувачем під ніком Goldseeker, можна побачити, як чоловік з металошукачем намагається відшукати скарб у скелі.

Коли він чує сигнал, то починає розкопки, застосовуючи спеціальне обладнання та інструменти. Відколупавши частину породи, блогер дістає до мішечка, всередині якого лежать діаманти.

"Станьте свідками того, як мисливець знаходить діаманти", – зазначив він під коротким роликом.

Однак його допис викликав неоднозначну реакцію користувачів мережі. Дехто засумнівався в автентичності прикрас.

"Діаманти такі ж фальшиві, як і відео"

"Металошукачі не виявляють алмази"

"Він удає, що знайшов щось цінне?"

"Ух ти, діаманти ідеально ограновані. Просто неймовірно!"

"Це все постановка, не вірте йому"

До слова, металошукачі працюють на основі технології індукційного пошуку й обладнані котушкою, що генерує електромагнітне поле. Цей пристрій дозволяє виявляти приховані металеві об'єкти – монети, зброю, артефакти тощо. Сучасні моделі металошукачів досить чутливі й здатні фіксувати невеликі об'єкти з глибини до кількох десятків сантиметрів.

Однак діаманти складаються з вуглецю й утворюються в земній корі під впливом високого тиску та температури. Тож, яким чином металошукач турецького блогера виявив скарб, – неясно.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про мисливця за скарбами, який знайшов дві американські монети, випущені більш ніж століття тому. Один з артефактів заінтригував чоловіка, адже він ніколи раніше не бачив нічого подібного.

Крім того, ми розповідали про 54-річного Джонатана Нідхема з Великої Британії, який знайшов рідкісний історичний артефакт у полі поблизу міста Елластон у графстві Стаффордшир. Чоловік викопав 3000-річну золоту застібку для сукні. Знахідка завдовжки 13 см і вагою 110 грамів, як пізніше з’ясувалось, була виготовлена ще у бронзовій добі. Це один із семи екземплярів, знайдених в Англії.