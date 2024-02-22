Чоловік знайшов у скелі мішечок з неймовірними скарбами (відео)
Блогер використовував спеціальне обладнання та інструменти, аби дістати дивовижну знахідку.
Мисливець за артефактами з Туреччини виявив неймовірний скарб, захований всередині скелі – це мішечок з діамантами. Однак знахідка спантеличила користувачів мережі, змусивши їх засумніватися у справжності розказаної ним історії.
На вірусному відео, опублікованому в Instagram користувачем під ніком Goldseeker, можна побачити, як чоловік з металошукачем намагається відшукати скарб у скелі.
Коли він чує сигнал, то починає розкопки, застосовуючи спеціальне обладнання та інструменти. Відколупавши частину породи, блогер дістає до мішечка, всередині якого лежать діаманти.
"Станьте свідками того, як мисливець знаходить діаманти", – зазначив він під коротким роликом.
Однак його допис викликав неоднозначну реакцію користувачів мережі. Дехто засумнівався в автентичності прикрас.
- "Діаманти такі ж фальшиві, як і відео"
- "Металошукачі не виявляють алмази"
- "Він удає, що знайшов щось цінне?"
- "Ух ти, діаманти ідеально ограновані. Просто неймовірно!"
- "Це все постановка, не вірте йому"
До слова, металошукачі працюють на основі технології індукційного пошуку й обладнані котушкою, що генерує електромагнітне поле. Цей пристрій дозволяє виявляти приховані металеві об'єкти – монети, зброю, артефакти тощо. Сучасні моделі металошукачів досить чутливі й здатні фіксувати невеликі об'єкти з глибини до кількох десятків сантиметрів.
Однак діаманти складаються з вуглецю й утворюються в земній корі під впливом високого тиску та температури. Тож, яким чином металошукач турецького блогера виявив скарб, – неясно.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про мисливця за скарбами, який знайшов дві американські монети, випущені більш ніж століття тому. Один з артефактів заінтригував чоловіка, адже він ніколи раніше не бачив нічого подібного.
Крім того, ми розповідали про 54-річного Джонатана Нідхема з Великої Британії, який знайшов рідкісний історичний артефакт у полі поблизу міста Елластон у графстві Стаффордшир. Чоловік викопав 3000-річну золоту застібку для сукні. Знахідка завдовжки 13 см і вагою 110 грамів, як пізніше з’ясувалось, була виготовлена ще у бронзовій добі. Це один із семи екземплярів, знайдених в Англії.