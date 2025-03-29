Пилова буря накриває дві області України: де ускладняться погодні умови (карта)
Надвечір суботи, 29 березня, початок пилової бурі вже фіксують у Миколаївській області й сильний вітер утримуватиметься в Україні до кінця поточної доби.
Такі дані оприлюднили в Укргідрометцентрі.
Зазначається, що незабаром пилова буря очікується також і в Одеській області.
Водночас у південних, більшості центральних та західних областей пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с з утриманням до кінця доби.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств", — попередили в Укргідрометцентрі, класифікувавши синоптичні умови І рівнем небезпечності, жовтим.
Тим часом у соцмережах публікують, як на трасі "Миколаїв — Одеса" почалася потроху погіршуватися видимість через пил у повітрі.
Нагадаємо, наприкінці вересня 2024 року жителі Харкова, Дніпра, Сум, Полтави та Луганська скаржилися на хмару пилу, яка огорнула ці міста. Мешканцям було важко дихати, а на автівках з'явився брудний наліт.
Також Фокус писав, як на початку квітня минулого року у столичному регіоні через сильну піщано-пилову бурю, яка прийшла з Сахари, спостерігалося значне погіршення погодних умов. Потужний вітер зривав дахи на багатоквартирних будинках у Ворзелі, Гостомелі, Ірпені.
У лютому 2025 року сервіс моніторингу погоди Ventusky прогнозував пилову бурю, яка рухалася з Польщі, Сербії та Болгарії в Україну. Найвищий рівень забруднення тоді очікувався в Житомирі.