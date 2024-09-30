Україну накриває пилова буря: громадяни скаржаться на забруднене повітря, що відомо (відео)

Жителі Харкова, Дніпра, Сум, Полтави та окупованого Луганська скаржаться на хмару пила, яка огорнула міста зранку 30 вересня. Метеорологічні портали показують, що хмари несе з південного сходу і вони будуть над Україною щонайменше три дні.

Related video

Вдень 30 вересня жителі сходу та північного сходу України почали скаржитись на зростання кількості пилу у повітрі. Над містами помітили пилові хмари, на машинах з'явився брудний наліт, людям важко дихати. Пилова хмара, яка рухається у бік України, позначена на метеорологічному порталі Windy.

На карті метеорологічних умов станом 30 вересня можна побачити темну пляму біля східних кордонів України та над південно-східними областями РФ. Хмара рухається зі сходу на захід і з 1 по 3 жовтня нависатиме над низкою українських областей сходу, центру та півночі.

Пилова буря в Україні - дані порталу Windy 30 вересня Фото: Windy Пилова буря в Україні - дані порталу Windy 3 жовтня Фото: Windy

Пилова буря в Україні — ситуація 30 вересня

На порталах "Укргідрометцентру" та ДСНС поки що не було коментарів щодо пилової хмари. Синоптики вказали, що станом на 30 вересня в Україні напрямок вітру — північний, швидкість — 7-12 м/с, метеорологічних чи інших попереджень немає. Тим часом інформацію про хмару часток розміром PM-2,5 та PM-10 показує Європейський погодинний прогноз якості повітря.

Пилова буря в Україні - дані порталу Сopernicus 30 вересня Фото: Copernicus Atmosphere Monitoring Service

Про ситуацію з повітрям у низці населених пунктів України написали у місцевих Telegram-каналах. У переліку міст, де людям важко дихати і з'явились пилові хмари — Дніпро, Полтава, Суми, Харків. Крім того, про погіршення ситуації з повітрям повідомила окупаційна адміністрація Луганська, написали на "РИА Новости".

Зазначимо, у квітні 2024 року в Україні помітили пилову хмару, яку принесли вітри з Сахари. На відео, знятому в Києві, бачимо панораму столиці: будинки, які ледь розглядаються у хмарі пилу. "Укргідрометцентр" тоді попередив, що очікуються сильні південні повітряні потоки, які принесуть пісок з Сахари, а також сильну грозу та поривчастий вітер. При цьому вітер у перші години спричинив аварії у мережах, пошкодив фасади будівель, зривав дахи та повалив кілька дерев, свідчили дописи жителів Київської області. Синоптики пояснили, що буря почала формуватись у Сахарі, дісталась до Європейського континенту через Середземне море та Балкани. Внаслідок дії стихії у небі над столицею зависнули часточки пилу, які мали розсіятись за кілька днів, пояснили фахівці-метеорологи.

Пилова буря, яка відбулась у червні 2024 року у Мексиці, була помітна навіть з космосу. Розмір бурі — близько 320 км, швидкість вітру — до 150 км/год, часточки пилу підіймались в атмосферу на висоту 1,5 км. У Мексиці, а також у південних штатах США, почався шторм, а видимість обмежилась 400 метрами.

Нагадуємо, 27 вересня Фокус писав про прогноз погоди на жовтень, підготовлений синоптиками.