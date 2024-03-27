Сахара поступово мігрує до Європи: дедалі більше пилу з пустелі переносить вітер

Дослідники кажуть, що навіть у зимовий час спостерігаються аномальні пилові хмари.

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Пил із пустелі Сахара часто піднімається в небо над деякими частинами Європи, знижуючи якість повітря. Останнім часом кількість таких подій збільшилася у 8 разів, тепер хмари пилу спостерігаються навіть у холодні місяці, що раніше спостерігалося вкрай рідко, пише New Scientist.

"У 2024 році ми знову переживаємо ці екстремальні явища", — каже Сара Басарт зі Всесвітньої метеорологічної організації.

Вона каже, що пил із Сахари спостерігався за останні три місяці над Канарськими островами і західною частиною Середземномор'я. Також цього тижня в Іспанії було зафіксовано хмару пилу, принесену гірким вітром, відомим як каліма.

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Більша частина пилу в атмосфері Землі походить із Сахари. Влітку пил із пустелі нерідко досягає Західної Європи, при чому в деякі роки пил добирається навіть до півночі — Великої Британії.

Але в останні 4 роки інтенсивні пилові пориви спостерігалися навіть узимку в північній півкулі — з січня по березень, що є досить незвичним явищем.

У лютому 2020 року хмари пилу пронесли над Канарськими островами, через що довелося скасувати сотні рейсів, а також перестали працювати сонячні батареї. Пилові потоки також обрушилися на Західну Європу на початку 2021 і 2022 років.

"У 2023 році таких аномальних пилових хмар було менше, але цього року вони знову повернулися", — зазначає Басарт.

Дослідники пов'язують ці явища з триваючою посухою в регіоні Магрибу на північному заході Африки. Через посуху зросла кількість пилу, який вітер може піднімати досить високо. Вони також виявили область аномальної спеки в західній частині Середземномор'я, а також "блокуючий" реактивний потік, який призводить до посилення вітрів, що дмуть на північ із Сахари в бік Європи.

"Змінилася типова для зимового часу циркуляція повітря. Але поки що незрозуміло, чи є це короткостроковою аномалією, чи вже постійною", —

За словами дослідників, дедалі більше опустелювання Сахари відбувається через землекористування та зміну клімату, що збільшує обсяг пилу. Але досі незрозуміло, як зміна клімату може змінити характер циркуляції пилу, каже Клер Райдер з Університету Редінга у Великій Британії.

Нагадаємо, Сахара перетворюється з піщаної пустелі на зелений ліс кожні 21 000 років. Згідно з новим дослідженням, найбільша спекотна пустеля на Землі ще 5000 років тому була вкрита лісами.