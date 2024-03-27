Сахара постепенно мигрирует в Европу: все больше пыли из пустыни переносит ветер

Исследователи говорят, что даже в зимнее время наблюдаются аномальные пыльные облака.

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Пыль из пустыни Сахара часто поднимается в небо над некоторыми частями Европы, снижая качество воздуха. В последнее время количество таких происшествий увеличилось в 8 раз, теперь облака пыли наблюдаются даже в холодные месяцы, что раньше наблюдалось крайне редко, пишет New Scientist.

"В 2024 году мы снова переживает эти экстремальные явления", — говорит Сара Басарт из Всемирной метеорологической организации.

Она говорит, что пыль из Сахары наблюдалась за последние три месяца над Канарскими островами и западной частью Средиземноморья. Также на этой неделе в Испании было зафиксировано облако пыли, принесенное горчим ветром, известным как калима.

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Более половины пыли в атмосфере Земли происходит из Сахары. Летом пыль из пустыни нередко достигает Западной Европы, при чем в некоторые годы пыль добирается даже до севера – Великобритании.

Но в последние 4 года интенсивные пылевые порывы наблюдались даже зимой в северном полушарии – с января по март, что достаточно необычное явление.

В феврале 2020 года облака пыли пронесли над Канарскими островами, из-за чего пришлось отменить сотни рейсов, а также перестали работать солнечные батареи. Пылевые потоки также обрушились на Западную Европу в начале 2021 и 2022 годов.

"В 2023 году таких аномальных пылевых облаков было меньше, но в этом году они снова вернулись", — отмечает Басарт.

Исследователи связывают эти явления с продолжающейся засухой в регионе Магриба на северо-западе Африки. Из-за засухи выросло количество пыли, которую ветер может поднимать достаточно высоко. Они также выявили область аномальной жары в западной части Средиземноморья, а также "блокирующий" реактивный поток, который приводит к усилению ветров, дующих на север из Сахары в сторону Европы.

"Изменилась типичная для зимнего времени циркуляция воздуха. Но пока неясно, является ли это краткосрочной аномалией или уже постоянной", —

По словам исследователей, все большее опустынивание Сахары происходит из-за землепользования и изменения климата, что увеличивает объем пыли. Но до сих пор неясно, как изменение климата может изменить характер циркуляции пыли, говорит Клэр Райдер из Университета Рединга в Великобритании.

Напомним, Сахара превращается из песчаной пустыни в зеленый лес каждые 21 000 лет. Согласно новому исследованию, самая большая жаркая пустыня на Земле еще 5000 лет назад была покрыта лесами.