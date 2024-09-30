Украину накрывает пылевая буря: граждане жалуются на загрязненный воздух, что известно (видео)

Жители Харькова, Днепра, Сум, Полтавы и оккупированного Луганска жалуются на облако пыли, которое окутало города утром 30 сентября. Метеорологические порталы показывают, что облака несет с юго-востока и они будут над Украиной минимум три дня.

Related video

Днем 30 сентября жители востока и северо-востока Украины начали жаловаться на рост количества пыли в воздухе. Над городами заметили пылевые облака, на машинах появился грязный налет, людям трудно дышать. Пылевое облако, которое движется в сторону Украины, обозначено на метеорологическом портале Windy.

На карте метеорологических условий по состоянию 30 сентября можно увидеть темное пятно у восточных границ Украины и над юго-восточными областями РФ. Облако движется с востока на запад и с 1 по 3 октября будет нависать над рядом украинских областей востока, центра и севера.

Пылевая буря в Украине — данные портала Windy 30 сентября Фото: Windy Пылевая буря в Украине — данные портала Windy 3 октября Фото: Windy

Пылевая буря в Украине — ситуация 30 сентября

На порталах "Укргидрометцентра" и ГСЧС пока не было комментариев относительно пылевого облака. Синоптики указали, что по состоянию на 30 сентября в Украине направление ветра — северное, скорость — 7-12 м/с, метеорологических или иных предупреждений нет. Между тем информацию об облаке частиц размером PM-2,5 и PM-10 показывает Европейский почасовой прогноз качества воздуха.

Пылевая буря в Украине — данные портала Сорегпісцѕ 30 сентября Фото: Copernicus Atmosphere Monitoring Service

О ситуации с воздухом в ряде населенных пунктов Украины написали в местных Telegram-каналах. В перечне городов, где людям трудно дышать и появились пылевые облака — Днепр, Полтава, Сумы, Харьков. Кроме того, об ухудшении ситуации с воздухом сообщила оккупационная администрация Луганска, написали на "РИА Новости".

Отметим, в апреле 2024 года в Украине заметили пылевое облако, которое принесли ветры из Сахары. На видео, снятом в Киеве, видим панораму столицы: дома, которые едва рассматриваются в облаке пыли. "Укргидрометцентр" тогда предупредил, что ожидаются сильные южные воздушные потоки, которые принесут песок из Сахары, а также сильную грозу и порывистый ветер. При этом ветер в первые часы вызвал аварии в сетях, повредил фасады зданий, срывал крыши и повалил несколько деревьев, свидетельствовали сообщения жителей Киевской области. Синоптики объяснили, что буря начала формироваться в Сахаре, добралась до Европейского континента через Средиземное море и Балканы. В результате действия стихии в небе над столицей зависли частицы пыли, которые должны были рассеяться за несколько дней, объяснили специалисты-метеорологи.

Пылевая буря, которая состоялась в июне 2024 года в Мексике, была заметна даже из космоса. Размер бури — около 320 км, скорость ветра — до 150 км/ч, частицы пыли поднимались в атмосферу на высоту 1,5 км. В Мексике, а также в южных штатах США, начался шторм, а видимость ограничилась 400 метрами.

Напоминаем, 27 сентября Фокус писал о прогнозе погоды на октябрь, подготовленном синоптиками.