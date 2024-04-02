Піщана буря із Сахари досягла Києва, у мережі з'явилися вражаючі кадри (фото, відео)

Споживачів у Києві і столичному передмісті попередили, що енергетики переходять на посилений режим роботи, оскільки до кінця доби 2 квітня очікується гроза, а в окремих районах області град і поривчастий вітер. Негода вже спричинила аварії в мережах.

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У Києві та столичній області у вівторок, 2 квітня, спостерігалося значне погіршення погодних умов через сильну піщано-пилову бурю, яка прийшла з Сахари. Про це повідомив офіційний телеграм-канал Укргідрометцентру.

На відео, опублікованих у численних соціальних мережах, очевидні наслідки бурі: вулиці Києва і передмістя огорнуті пиловими хмарами, сильний вітер пошкодив фасади деяких будівель та вирвав багато дерев.

Так, у Ворзелі, Гостомелі, Ірпіні пориви вітру зривали дахи на багатоквартирних будинках. Також пишуть, що внаслідок негоди, на виїзді з Ворзеля зірвало прапор.

Фото: Telegram Фото: Telegram

Фото: Telegram Фото: Telegram

Офіційний телеграм-канал ДТЕК застеріг, що енергетики переходять на посилений режим роботи, оскільки до кінця доби 2 квітня очікується гроза, а в окремих районах області град і поривчастий вітер. Негода вже спричинила аварії в мережах. Понад усе від стихії постраждав Білоцерківський район, є проблеми в Бориспільскому, Бучанському, Фастівському та Обухівському районах.

За прогнозом Укргідрометцентру, сильний вітер продовжить і в середу, 3 квітня, атакувати столицю і передмістя — очікуються пориви вітру до 15-20 м/с. Оголошено "жовтий" рівень небезпеки. Передбачається хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 12-17°; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень близько +15°.

Фото: Facebook

КМВА, зважаючи на сильний вітер, закликає киян і мешканців Київщини дотримуватися таких безпекових правил:

не залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

щільно зачиняти вікна, двері, горища у будинках;

прибрати з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Звідки прийшла піщана буря

Формування нинішньої піщаної бурі розпочалося над пустелею Сахара п’ять діб тому — після проходження атмосферного фронту там у повітря здійнявся пісок і пил. Як розповіла синоптикиня з Укргідрометцентру Наталія Птуха, потоки повітря, що утворилися над європейським континентом, сприяли інтенсивному перенесенню цієї стихійної маси через Середземне море до Балкан та інших країн.

Фото: Укргідрометцентр

України пил із Сахари досяг 1 квітня. Його принесла тепла хвиля із західної частини Середземного моря, що призвело до ефекту туманного неба та імли на низькій висоті. Синоптики прогнозують, що він розсіється після дощів, які мають пройти 3-4 квітня.

Водночас фахівці Укргідрометцентру радять закривати вікна, попереджаючи, що пил може бути небезпечним для людей з респіраторними захворюваннями, літніх осіб та дітей. Також радять вмикати очищувачі повітря, проте підкреслюють, що якоїсь особливої безпосередньої загрози цей пил не становить.

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