Різке похолодання і дощі з 3 квітня: прогноз погоди найближчими днями (фото, відео)
За прогнозами синоптиків, у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях протягом найближчих трьох діб можуть бути пориви вітру до 15-20 м/с.
Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що температура по всій території України впаде на 10 градусів — з +22° вдень до +11° з 3 квітня. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Протягом найближчих трьох діб, за повідомленням метеорологів, в Україні будет тепло, сухо і сонячно, лише найближчої ночі на сході країни пройдуть невеликі дощі. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, хоча у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях місцями можуть бути пориви вітру до 15-20 м/с.
Температура вночі 4-11° тепла, вдень 16-22°, на заході країни 23-26°, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів 12-18°.
Проте така погода триватиме недовго — синоптики вже прогнозують різке похолодання та дощі. Зокрема, 3 квітня на українців чекатиме різке похолодання — температура впаде аж на 10 градусів, до +11° вдень.
Народна синоптикиня Наталка Діденко радіє по-квітневому теплим вихідним і закликає перенести кімнатні квіти поближче до сонечка і свіжого повітря, а самим відправитися на природу.
Водопілля на Дніпрі
29 березня — 2 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля, на річці Дніпро у межах Києва та Бориспільського району Київської області можливі різкі коливання рівнів води з утриманням відміток затоплення заплави та понижених прирічкових територій. Рівень небезпеки перший — жовтий.Важливо
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