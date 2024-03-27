+22 градуси тепла зміняться короткочасним похолоданням: прогноз погоди на кінець березня

За словами синоптикинi Наталії Діденко, зима вже закінчилася і з кожним днем ставатиме тільки тепліше. Водночас під кінець робочого тижня очікуються дощі та похолодання.

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В Україну після значного потепління може нагрянути невелике похолодання. Свій прогноз на найближчі дні озвучила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За її словами, якщо говорити про погоду в четвер, то цей день буде теплим для більшої частини країни. Температура повітря 28 березня становитиме від 12 до 18 градусів тепла. На території Кримського півострова і зовсім повітря прогріється аж до 22 градусів.

"Опади малоймовірні в більшості областей України, лише в західних областях атмосферний фронт зумовить дощі. Завтра передбачається сильний південно-східний вітер, подекуди пориви сягатимуть штормових, до 15–22 метрів на секунду. лише на сході буде слабший, помірний. У Києві четвер буде сонячним, сухим, вітряним і теплим, удень до +15 градусів", — написала Наталія Діденко.

В Україну після значного потепління нагрянуть дощі та похолодання Фото: Укргідрометцентр

У п'ятницю, 29 березня, буде зафіксовано короткочасне похолодання. Температура повітря в середньому опуститься до +10…+12 градусів тепла. Також по всій країні може пройти невеликий дощ.

В Україну після значного потепління нагрянуть дощі та похолодання Фото: Укргідрометцентр

У суботу все стабілізується і очікується суха погода — від 17 до 19 градусів тепла.

В Україну після значного потепління нагрянуть дощі та похолодання Фото: Укргідрометцентр

У неділю — сонячна погода з температурою повітря від +19 до +22 градусів.

В Україну після значного потепління нагрянуть дощі та похолодання Фото: Укргідрометцентр

В Укргідрометцентрі прогноз на найближчі кілька днів фактично збігається з тим, що написала синоптикиня.

"Найближчим часом в Україні очікується тепла погода, хіба що 3–4 квітня відвідає коротеньке похолодання, потім — знову буде тепло) Отже. Перезимували", — підсумувала Наталка Діденко.

Нагадаємо, 15 березня повідомлялося, що вчені передбачили, якою буде погода в Європі цього літа. Дослідники вважають, що танення льодовикового щита Гренландії може допомогти передбачити літню погоду на континенті.