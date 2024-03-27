+22 градуса тепла сменятся кратковременным похолоданием: прогноз погоды на конец марта

По словам синоптика Натальи Диденко, зима уже закончилась и с каждым днем будет становиться только теплее. В то же время под конец рабочей недели ожидаются дожди и похолодание.

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В Украину после значительного потепления может нагрянуть небольшое похолодание. Свой прогноз на ближайшие дни озвучила синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, если говорить о погоде в четверг, то этот день будет теплым для большей части страны. Температура воздуха 28 марта будет составлять от 12 до 18 градусов тепла. На территории Крымского полуострова и вовсе воздух прогреется вплоть до 22 градусов.

"Осадки маловероятны в большинстве областей Украины, только в западных областях атмосферный фронт обусловит дожди. Завтра предполагается сильный юго-восточный ветер, временами порывы будут достигать штормовых, до 15–22 метров в секунду. только на востоке будет слабее, умеренный. В Киеве четверг будет солнечным, сухим, ветреным и теплым, днем до +15 градусов", — написала Наталья Диденко.

В Украину после значительного потепления нагрянут дожди и похолодание Фото: Укргидрометцентр

В пятницу, 29 марта, будет зафиксировано кратковременное похолодание. Температура воздуха в среднем опустится до +10…+12 градусов тепла. Также по всей стране может пройти небольшой дождь.

В Украину после значительного потепления нагрянут дожди и похолодание Фото: Укргидрометцентр

В субботу все стабилизируется и ожидается сухая погода — от 17 до 19 градусов тепла.

В Украину после значительного потепления нагрянут дожди и похолодание Фото: Укргидрометцентр

В воскресенье — солнечная погода с температурой воздуха от +19 до +22 градусов.

В Украину после значительного потепления нагрянут дожди и похолодание Фото: Укргидрометцентр

В Укргидрометцентре прогноз на ближайшие несколько дней фактически совпадает с тем, что написала синоптик.

"В ближайшее время в Украине ожидается теплая погода, разве что 3–4 апреля посетит коротенькое похолодание, потом — снова будет тепло) Итак. Перезимовали", — подытожила Наталья Диденко.

Напомним, 15 марта сообщалось, что ученые предсказали, какой будет погода в Европе этим летом. Исследователи считают, что таяние ледникового щита Гренландии может помочь предсказать летнюю погоду на континенте.