До +22 градусів: синоптикиня розповіла, коли буде потепління та як довго воно триватиме

Уже найближчими днями в Україну прийде тепло, а стовпчик термометра показуватиме від 15 градусів тепла. Щонайменше до початку квітня українці відчують справжню весну.

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На зміну холодній погоді в Україну йде справжня весна. Про це повідомила у своєму "фейсбуці" відома синоптикиня Наталка Діденко.

"Здійснилася весна. Усіх із Благовіщенням! 26 березня температура повітря в Україні очікується протягом дня +9+13 градусів, а вздовж смуги Сумщина — Черкащина — Херсонщина аж до Криму буде трохи свіжіше, +6+9 градусів", — зазначила вона.

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Синоптикиня додала, що дощі пройдуть у східних областях, у більшості центральних (окрім Вінниччини), місцями в північних областях і на Півдні, окрім Одещини. У нічні години подекуди ймовірний мокрий сніг.

На заході опади не прогнозуються, подекуди сонячно.

У Києві 26 березня температура повітря передбачається в межах +10 градусів.

"Схоже, що холод нарешті завершується, принаймні в найближчій перспективі, і далі, аж до початку квітня нас очікують чудові +15+22 градуси", — проінформувала Наталка Діденко.

Нагадаємо, що учені передбачили, якою буде погода в Європі цього літа. Вони прогнозують, що цього літа вітри слідуватимуть напрямку течії та направляться на північ. У результаті всі ці чинники допоможуть сформувати умови великомасштабної атмосферної циркуляції, а значить, принесуть теплішу та сухішу погоду в Європі.