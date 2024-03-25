Якого кольору одяг обрати - стиліст розповіла про кольорові поєднання, які будуть в тренді весною-літом 2024 (фото)

Мода, стиль та тренди напряму пов'язані з кольором, гармонійним поєднанням та відтінками. З приходом нового сезону, дизайнери та стилісти готують нові варіації та підбірки можливих поєднань та трендів, які гармонійно підходитимуть під той чи інший рік, сезон, погоду і тому подібне.

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Перший місяць весни вже добігає до кінця, а це означає, що до літа все менше часу. Саме тому час дізнатися, які кольорові поєднання будуть в тренді весна-літо 2024. Детальніше розповіла персональний стиліст.

Персиковий Фото: instagram.com/purpur.stylist/

Персиковий

За версією Pantone, персиковий буде найпопулярнішим кольором року. За словами стиліста, колір відверто теплий, тому відповідно, краще пасуватиме дівчатам з теплою колористикою.

"Обережно, якщо у вас жовта шкіра! Він це підкреслить",- наголошує стиліст.

Персиковий Фото: instagram.com/purpur.stylist/

За її словами, цей колір дуже гармонійно виглядає у поєднанні з іншими кольорами, наприклад, з коричневим, молочним, бузковим, бірюзовим, помаранчевим чи жовтим.

Білий Фото: instagram.com/purpur.stylist/

Білий

Білий — шикарний спосіб зробити свій гардероб трошки статуснішим. За словами стиліста, чистий білий відтінок личить панянкам зі шкірою без виразних нюансів. Бо має він властивість підкреслювати усі пігментні плями та синці. Вона наголошує, що це — колір без кольору, тому носити його можна з будь-чим.

Синій. Яскравий електрик, глибокий індиго Фото: instagram.com/purpur.stylist/

Синій. Яскравий електрик, глибокий індиго

Стиліст відзначає, що відтінок електрик має таку саму властивість підкреслювати нюанси на шкірі, як чистий білий, тому з ним краще використовувати легкий тональний засіб. А ось мʼякі відтінки блакитного та синього неймовірно корегують синці під очима.

Вона наголошує, що яскравий електрик, глибокий індиго можна міксувати з білим, помаранчевим, червоним, блакитним, зеленим, чорним, шоколадним та жовтим.

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Марсала та Бордо Фото: instagram.com/purpur.stylist/

Марсала та Бордо

За словами стиліста у 2024 році всі кольори схожі на бордовий відтінки будуть в тренді. Однак, вона наголошує, що ці відтінки відверто старять.

"Якщо ви Пані статусного віку — максимально обережно з цими кольорами",- відзначає стиліст.

Поєднувати марсала та бордо вона рекомендує з коричневим, молочним, зеленим, фіолетовим, жовтим та рожевим кольорами.

Ніжний лимонний колір Фото: instagram.com/purpur.stylist/

Ніжний лимонний колір

"Світлий, як молоді паростки, але такий підступний. Він може зробити ваше обличчя досить хворобливим. Тому, краще додавати яскраву помаду до макіяжу. Гарний вигляд матиме на шкірі з засмагою та з рожевим підтоном. А ось панянкам з жовтим тоном знову не пощастило. Буде підкреслювати недоліки шкіри",- відзначає стиліст.

Ніжний лимонний колір у сезоні весна-літо краще поєднувати з рожевим, блакитним, темно-зеленим, бузковим, бежевим, білим, сірим кольорами.

Червоний

Стиліст також розповіла, що червоний колір все ще залишить з нами в новому сезоні, але по трохи він починає приїдатися, тому краще бути обережними з покупками у цих кольорах.

"В актуальному саме класичний варіант червоного. Тому можна незалежно від кольоротипу",- додає стиліст.

За її порадами, носити червоний у цьому сезоні можна з білим, синім, чорним, сірим, зеленим та рожевим.

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