Кантрі-джекет, тренчі та приталені силуети: які тренди верхнього одягу будуть актуальні весною 2024 (фото)

Верхній одяг — невідʼємний атрибут будь-якого гардероба. Звісно з приходом нового сезону знову стає актуальним вибір трендових моделей, які будуть виглядати стильно весною 2024 року.

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Для жінок, цей вибір завжди складний. Саме тому стиліст Аліса Пяткова підготувала підбірку найпопулярніших трендів верхнього одягу на весну 2024.

Кантрі-джекет

За словами стиліста, найпопулярнішою курткою цього сезону — весна 2024 — буде кантрі-джекет. Кантрі-джекет — це куртка прямого крою з комірцем.

"Ця куртка стане гарною заміною бомберам, які були такі популярні в минулому році, або ж шкіряним косухам, якщо буде виконана зі шкіри",- говорить Аліса Пяткова.

Приталені силуети Фото: https://www.instagram.com/ange__ua/?g=5

Приталені силуети

Як стверджує стиліст, крім цього, весною 2024 в моді будуть приталені силуети.

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"Якщо раніше був популярний тотал оверсайз, то тепер обʼєми у нас залишаються тільки в плечовій частині. При цьому важливо підкреслити талію. Якщо ж у вас немає жакета чи пальто в приталеному силуеті, завжди можна поставити акцент за допомогою паска",- наголошує Пяткова.

Тренчі Фото: https://www.instagram.com/ange__ua/?g=5

Тренчі

Весною 2024 в тренді залишаться тренчі, які були в моді попередні сезони.

"Залишаються з нами у 2024 році і тренчі. Але найпопулярнішими будуть вкорочені тренчі і шкіряні тренчі. Особливо актуальними кольорами шкіряних тренчів будуть темно-шоколадний і відтінок марсала",- переконана стиліст.

Нагадаємо, раніше ми писали, трендові сукні на весну — 7 варіантів моделей, які будуть актуальні. Крім цього, Фокус писав, тренди макіяжу, які будуть актуальні у 2024 році.