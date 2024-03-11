Трендові сукні на весну - 7 варіантів моделей, які будуть актуальні (фото)

Сукні — це невід’ємний жіночий атрибут у гардеробі кожної леді. Саме сукні здатні продемонструвати жіночність, сексуальність та привабливість фігури. Звісно фасон, колір та модель — це індивідуальне вподобання, однак, як і все у світі мод, сукні також мають свої трендові зміни.

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Звісно цією весною вони також присутні. Фокус підготував підбірку актуальних моделей суконь, які будуть в моді весною 2024.

Сукні з відкритими плечима

Сукні з відкритими плечима цього сезону є одним із головних трендів у моді. Цей стиль надає жіночності і легкості образу. Їх можна зустріти в різних варіаціях, від плаття-сорочки до вечірніх суконь. Такий відкритий дизайн плечей дозволяє підкреслити красу і грацію шиї та плечей.

Трикотажні сукні

Зараз трикотажні сукні є дуже популярним трендом в моді. Їх можна зустріти в різних варіаціях: від простих повсякденних моделей до більш елегантних вечірніх варіантів. Вони зручні для носіння, м'які на дотик і добре сидять на фігурі. Такі сукні чудово підходять як для офісного, так і для вечірнього вбрання.

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Сукні на запах

Сукні на запах це один із трендів моди, який залишається популярним. Ці сукні мають вигляд невеликого халата, який можна застібнути на запах на передній стороні. Вони надають жіночності і легкості образу, і виглядають дуже стильно, підкреслюючи фігуру. Цей стиль одягу чудово підходить як для повсякденного використання, так і для особливих випадків.

Мінісукні

Мінісукні — це модний вибір, який залишається популярним протягом багатьох років. Їх можна стилізувати різними способами відповідно до різних смаків і випадків. Деякі сучасні тенденції включають поєднання мінсуконь з великими светрами чи укороченими піджаками, додавання пари чобіт або кросівок для шикарного вигляду.

Сукня-рубашка

Останнім часом набирає популярності тренд поєднання сукні та сорочки, також відомий як сукня-сорочка. Це варіант можна носити як для повсякденних, так і для офіційних випадків. Багато модельєрів включили цей тренд у свої колекції, і він був помічений на подіумах і вуличних інфлюенсерів.

Футляр

Сукня-футляр, також відома як сукня-олівець, — це позачасовий класичний модний тренд, який ніколи не виходить з моди. Його облягаючий силует підійде будь-якій фігурі та з легкістю перенесе вас із офісу на вечірню прогулянку. Незалежно від того, чи виберете ви сукню-футляр без рукавів для літнього весілля чи версію з довгими рукавами для більш офіційного заходу, ця сукня обов’язково справить враження. Поєднуйте його з туфлями на підборах і яскравими прикрасами, щоб отримати витончений модний і шикарний образ.

Нагадаємо, раніше ми писали, який весняний одяг буде в тренді у 2024 році. Крім цього, Фокус писав, що одягнути в офіс? 5 не нудних ідей жіночих образів на роботу, які зроблять вас особливою.