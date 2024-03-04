З чим носити блискучу спідницю весною 2024 (фото)

Один з трендів 2024 — акцентні спідниці. Лелітки, пірʼя, бахрома — все, що ми звикли вдягати лише на свята, можна і потрібно носити щодня, заряджаючись таким потрібним дофаміном.

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Щоб бути у тренді цією весною стилісти рекомендують обрати спідницю з металічним або пайєтковим ефектом. Цей стиль дуже популярний в цьому сезоні і додасть образу блиску та шарму. Пам'ятайте, важливо підібрати відповідний топ або блузку, яка підкреслить вашу спідницю і зробить образ стильним і модним. Стиліст Анастасія Мальцева розповіла, як знизити градус святковості і перетворити блискучу спідницю на щоденну.

Блискуча спідниця та трикотажний верх

Блискуча спідниця та трикотажний верх — дуже стильне поєднання для вечірнього образу. Така комбінація матеріалів може надати вашому вигляду елегантності та оригінальності. Носіть це образ з високими підборами та аксесуарами для створення дивовижного ефекту.

Блискуча спідниця з денімом

Блискуча спідниця з денімом може виглядати дуже стильною і елегантною. Такий варіант може виглядати дуже модно й привертатиме увагу до вашого образу.

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Блискуча спідниця з базовим верхом

Цей варіант буде виглядати дуже стильно і елегантно. Це класичний образ, який підкреслить вашу жіночність і вишуканість. Такий комплект підійде як для офісного образу, так і для вечірки. Не забудьте додати стильні аксесуари для завершення вашого вигляду!

Блискуча спідниця з офісним стилем

Блискуча спідниця з піджаком чи жилеткою може створити враження ділового, але в той же час стильного і жіночного образу. Такий вибір одягу може підкреслити ваш професіоналізм і впевненість. Важливо пам'ятати про правильну гармонію кольорів і фасонів, щоб створити ефективний образ.

Блискуча спідниця зі спортивним стилем

Блискуча спідниця зі спортивною кофтою виглядатиме дуже стильно та елегантно! Якщо спідниця блискуча, то це може надати образу додаткового сяйва та вишуканості. З батником це створить цікавий контраст та додатковий акцент у вашому вбранні. В цілому, такий образ може бути дуже привабливим та модним.

Нагадаємо, раніше ми писали, замінник верхнього одягу на весну 2024 — як та з чим носити жіночі жилети. Крім цього, Фокус писав, які моделі жіночих сумок будуть в тренді весною 2024.