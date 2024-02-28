Квадратний носок та широкі гомілки: яке жіноче взуття буде у тренді весною 2024 (фото)

З приходом тепла та нового сезону змінюється не лише гардероб, а й взуття, яке є невід’ємною частиною життя кожної людини і додатковим елементом будь-якого образу. Як і одяг, взуття також має свої тренди.

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Звісно, перш за все обираючи взуття варто орієнтуватися на зручність, а лише потім на красу, моду та тренди. Однак, не рідко гарне є трендовим. Які тренди на жіноче взуття будуть весною 2024 року розповіла стиліст.

Квадратний ніс

Взуття з квадратним носком — це тренд останніх сезонів. Ця форма носка надає образу сучасності. Взуття з квадратним носком може бути втілене на різних моделях, наприклад, туфлях, босоніжках, чобітках або навіть кросівках.

Така модель взуття легко поєднується з класичними образами, і спокійно може доповнити кежуал образ створюючи цікаві і стильні луки. Наприклад, взуття з квадратним носком може бути стильно поєднане зі спідницею олівцевидної форми та блузою для офісного стилю, або зі стильними джинсами та футболкою.

Байкерські чоботи

Байкерські чоботи для жінок цього сезону є дуже популярним трендом у моді. Це стильне взуття підкреслить ваш образ і додасть йому додаткової елегантності.

Жіночі байкерські чоботи можна стильно поєднати зі скінні джинсами або легінсами та простою футболкою чи блузою. Також вони гарно виглядатимуть зі шкіряною косухою або джинсовим жакетом. До більшого вечірнього вигляду їх можна поєднати з міні-спідницею та білою сорочкою або топом.

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Вузький носок і квіткові аплікації

За останнім трендом в моді на жіноче взуття є вузький носок і квіткові аплікації. Цей стиль поєднує в собі елегантність та жіночність, роблячи взуття стильним та вишуканим. Краще за все поєднувати це взуття з чорними або білими джинсами, спідницею або сукнею нейтрального кольору.

Широка гомілка

Тренд жіночого взуття з широкою гомілкою безперечно набирає обертів. Зараз багато брендів пропонують стильні та зручні варіанти для жінок із широкими гомілками, що полегшує їм пошук ідеальної форми. Широкі чоботи на гомілці – це універсальний варіант, який можна поєднувати з різними образами. Ви можете взути їх із вузькими джинсами чи легінсами для повсякденного образу або з вузькою сукнею чи спідницею для більшої жіночності. Додайте шарів, таких як товстий светр або джинсова куртка, таке поєднання створить шикарний і невимушений ансамбль. Не забудьте додати яскраві прикраси або стильну сумочку, щоб завершити образ.

Нагадаємо, раніше ми писали, із чим носити шкіряні шорти весною, щоб мати стильний вигляд. Крім цього, Фокус писав, топ-3 моделі спідниць, які стилісти рекомендують придбати цієї весни.