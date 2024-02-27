Із чим носити шкіряні шорти весною, щоб мати стильний вигляд

Шорти — це одяг, який є невідʼємним елементом кожного гардеробу в літній сезон. Однак в останні роки з приходом першого тепла та весни жінки все частіше почали одягати шорти саме в цей період.

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Саме тому весною не рідко можна зустріти на вулиці жінку, яка йде в шортах. Весною переважно трендом у жіночому гардеробі є шорти з високою посадкою, джинсові шорти або шкіряні шорти. Останнім часом неабиякої популярності набули саме шкіряні шорти. Однак, не всі жінки знають як правильно носити та поєднувати їх з іншими речами гардероба саме у весняний сезон. Як це правильно робити, щоб виглядати стильно розповіла стиліст Леся Сігнєєва.

"Шорти класно урізноманітнять образи. Звісно, носять їх не всі. Та може після цього спробуєте. Чому НІ: 1. Не зрозуміло із яким взуттям 2. Як утеплитись?

Найпростіше носити взимку чорні шорти. У більшості чорне взуття. Тому чорні колготи і вуаля: стильно і тепліше",- говорить стиліст.

Чорні шкіряні шорти безперечно є модним вибором зараз. Їх можна стилізувати по-різному, незалежно від того, чи хочете ви створити повсякденний чи святковий образ. Чорні шкіряні шорти є універсальними та додають гостроти будь-якому вбранню.

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За словами стиліста, чорні шкіряні шорти можна поєднати з тілесними колготами. Однак, жінкам з пишними формами варто знати, що цей варіант візуально піде ріст та додає тілу ширини. А от шкіряні шорти у поєднанні з колготками в тон взуття та шорти візуально витягує силует і стройнить. Креативний варіант носіння шкіряних шорт. Додайте яскраві колготи, або колготи в тон одягу. Крім цього, щоб виглядати стильно, додайте чорні колготи у візерунок, наприклад, горох, або сітку.

Щодо взуття. За словами стиліста, під чорні шкіряні шорти підходить будь-яка висота взуття.

Нагадаємо, раніше ми писали, як носити поло цього сезону — поради від стиліста. Крім цього, Фокус писав, топ модних фішок в носінні одягу у 2024 році, які допоможуть стильно виглядати.