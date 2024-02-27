Як носити поло цього сезону - поради від стиліста

Останнім трендом в жіночому одязі стали футболки поло. Вони універсальні, зручні, і їх можна одягати зверху або знизу залежно від випадку. Дизайнери використовують унікальні візерунки, кольори та деталі, щоб надати класичній сорочці поло сучасного відтінку.

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Звісно з приходом тепла цей тренд з жіночим поло набуває все більшої популярності. Саме тому стиліст Наталія Вікторова поділилася секретами, як цікаво та модно можна поєднати поло з іншими речами з вашого гардероба.

"У футболках і сорочках поло є спортивна стилістика, поєднувати їх можна з класичними штанами, спідницями і створювати актуальні нині офісні образи. Можна надягти з мішкуватими джинсами або спортивними штанами і отримати розслаблений лук. Так само можна створювати жіночні образи, додаючи речі в романтичному стилі. Багатошарові образи з поло — це окремий вид задоволення. І під поло, і на поло можна надягати речі, граючи фактурами, кольорами та формами!", — відзначила стиліст.

Поєднання сорочки поло з джинсами та штанами

Джинси з високою талією і сорочка поло зараз є доволі популярним варіантом носіння цього одягу. Це стильний і комфортний варіант, який можна одягти на будь-яку нагоду. Поло можна поєднати з класичними брюками або джинсами для більш кежуал вигляду. Штани можуть бути з високою або низькою посадкою, залежно від вашого стилю. Додайте аксесуарів із ефектними прикрасами чи сумочку і це зробить образ більш вишуканим. Загалом, сорочки поло є стильним і позачасовим доповненням будь-якої жінки.

Поло у поєднанні зі штанами Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5 Поло у поєднанні зі штанами Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5

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Поєднання сорочки поло зі спідницями

Жіночі поло зі спідницями — це чудовий варіант образу у літню спеку. Поло створює спортивний і стильний вид, а спідниці можуть додати жіночності і елегантності. Вибирайте яскраві кольори для поло і підбирайте спідниці залежно від вашого стилю — максі, міді або міні. Такий одяг підходить як для повсякденного використання, так і для вечірнього виходу.

Поло у поєднанні зі спідницями Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5 Поло у поєднанні зі спідницями Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5

Поло-сукні

Жіночі поло-сукні — це стильний і комфортний варіант для літнього гардероба. Їх можна носити як самостійно, так і у поєднанні з аксесуарами та взуттям. Щоб створити модний образ з поло-сукнею, спробуйте вибрати яскраві акценти або цікаві деталі. Поло-сукні можна комбінувати з туфлями на підборах або зручними кедами для більш спортивного вигляду. Додайте аксесуари, такі як годинник чи браслети, щоб завершити образ.

Нагадаємо, раніше ми писали, топ модних фішок в носінні одягу у 2024 році, які допоможуть стильно виглядати. Крім цього, Фокус писав, які принти будуть у тренді сезону весна-літо 2024