Как носить поло в этом сезоне — советы от стилиста

Последним трендом в женской одежде стали футболки поло. Они универсальны, удобны, и их можно одевать сверху или снизу в зависимости от случая. Дизайнеры используют уникальные узоры, цвета и детали, чтобы придать классической рубашке поло современный оттенок.

Related video

Конечно с приходом тепла этот тренд с женским поло приобретает все большую популярность. Именно поэтому стилист Наталья Викторова поделилась секретами, как интересно и модно можно совместить поло с другими вещами из вашего гардероба.

"В футболках и рубашках поло есть спортивная стилистика, сочетать их можно с классическими брюками, юбками и создавать актуальные нынче офисные образы. Можно надеть с мешковатыми джинсами или спортивными штанами и получить расслабленный лук. Так же можно создавать женственные образы, добавляя вещи в романтическом стиле. Многослойные образы с поло — это отдельный вид удовольствия. И под поло, и на поло можно надевать вещи, играя фактурами, цветами и формами!", — отметила стилист.

Сочетание рубашки поло с джинсами и брюками

Джинсы с высокой талией и рубашка поло сейчас являются довольно популярным вариантом ношения этой одежды. Это стильный и комфортный вариант, который можно надеть на любой случай. Поло можно совместить с классическими брюками или джинсами для более кэжуал вида. Брюки могут быть с высокой или низкой посадкой, в зависимости от вашего стиля. Добавьте аксессуаров с эффектными украшениями или сумочку и это сделает образ более изысканным. В общем, рубашки поло является стильным и вневременным дополнением любой женщины.

Поло в сочетании с брюками Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5 Поло в сочетании с брюками Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5

Читайте также: Топ-3 модели юбок, которые стилисты рекомендуют приобрести этой весной

Сочетание рубашки поло с юбками

Женские поло с юбками — это отличный вариант образа в летнюю жару. Поло создает спортивный и стильный вид, а юбки могут добавить женственности и элегантности. Выбирайте яркие цвета для поло и подбирайте юбки в зависимости от вашего стиля — макси, миди или мини. Такая одежда подходит как для повседневного использования, так и для вечернего выхода.

Поло в сочетании с юбками Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5 Поло в сочетании с юбками Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5

Поло-платья

Женские поло-платья — это стильный и комфортный вариант для летнего гардероба. Их можно носить как самостоятельно, так и в сочетании с аксессуарами и обувью. Чтобы создать модный образ с поло-платьем, попробуйте выбрать яркие акценты или интересные детали. Поло-платье можно комбинировать с туфлями на каблуке или удобными кедами для более спортивного вида. Добавьте аксессуары, такие как часы или браслеты, чтобы завершить образ.

Напомним, ранее мы писали, топ модных фишек в ношении одежды в 2024 году, которые помогут стильно выглядеть. Кроме этого, Фокус писал, какие принты будут в тренде сезона весна-лето 2024