топ-3 модели юбок, которые стилисты рекомендуют приобрести этой весной

Юбки — это вечно популярный элемент женского гардероба, который приобретает особую актуальность с приходом тепла. В гардеробе каждой женщины всегда найдется, хотя бы одна юбка, которую она обожает.

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Конечно, с приходом нового сезона, меняются и тренды на фасоны, модели, цвета и ткани из которых изготавливают эту одежду. Именно поэтому стилист Юлия рассказала, на какие варианты юбок стоит обратить внимание весной 2024 года.

Юбка до колен с разрезом до колен

Юбка до колен с разрезом — это современный тренд, который можно увидеть во многих модных коллекциях. Этот стиль добавляет соблазнительности и женственной элегантности образу. Выбирая такую юбку, важно учитывать ваш стиль и тип фигуры, чтобы подобрать оптимальную длину и фасон.

Модные дизайны создают яркие цвета, принты и текстуру тканей, которые добавляют оригинальности образу. Этот вариант юбки можно комбинировать с различными верхами и обувью, создавая стильные и модные образы.

Носить такую юбку можно с обтягивающей блузой или топом для баланса. Также можно добавить в образ каблуки, или выбрать балетки, или кроссовки для более спортивного стиля.

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Юбка в стиле 50-х

Для того, чтобы создать стиль 50-х годов, вы можете выбрать юбку-солнце или юбку в стиле кругового выреза, которую часто носили в те времена. Обязательным элементом будут высокая талия и широкий пояс. Стоит подбирать юбку в ярких цветах или с веселым принтом, который был популярным в 50-х годах. Кроме того, можно добавить красивую блузу или топ с вышивкой или цветочным принтом, чтобы создать полный образ в стиле 50-х годов. Также можно добавить стильный ковбойский пояс и обувь на каблуках для завершения образа. Не забывайте об аксессуарах, таких как ожерелье или серьги в ретро стиле, чтобы подчеркнуть аутентичность вашего образа.

Прозрачная юбка

Прозрачные юбки — это один из трендов моды на весну 2024 года. Этот вариант юбки может иметь различные вариации, от длинных до коротких, с различными узорами и декоративными элементами. Прозрачные юбки дадут возможность создавать эффектные образы, которые будут привлекать внимание. Прозрачную юбку можно стильно сочетать с брюками или леггинсами, которые помогут уменьшить прозрачность. Также, можно носить ее с белыми или черными трусиками, которые подчеркнут ее дизайн. Не забывайте о выборе правильного нижнего белья, чтобы выглядеть элегантно и стильно. В зависимости от вашего стиля, прозрачную юбку можно совместить с футболкой или блузой, или с белой рубашкой для создания женственного и элегантного образа.

Напомним, ранее мы писали, с чем носить базовый тренч. Кроме этого, Фокус писал, что стилисты назвали топ-10 вещей, которые стоит приобрести в свой гардероб этой весной