С чем носить базовый тренч

Согласно модным тенденциям, тренч — это классический вариант верхней одежды, который вне времени. Тренч возник еще 200 лет назад. И все это время его любили и носили. Вспомните только невероятную сцену из "Завтрака у Тиффани", где Одри мокнет под дождем. Он никогда не выходит из моды. Кроме этого, он универсален, что делает его обязательным предметом в любом гардеробе.

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Независимо от того, вы выберете традиционный бежевый тренч или предпочтете смелые цвета или узоры, вы не ошибетесь с этим стильным вариантом верхней одежды. Тренчи идеально подходят для перехода между сезонами и добавляют изящества любому наряду. Тренчи были, есть и будут, они появляются на подиумах в свежих коллекциях, их выгуливают самые стильные селебритис и фэшн инфлюенсеры в своих новейших образах (даже на выход). Именно поэтому Фокус подготовил подборку вариантов, с чем можно сочетать этот вариант верхней одежды.

Тренчи только расширяют сферу своего применения и сегодня это далеко не только защита от дождя, а функциональная стильная верхняя одежда и на теплую погоду (с шортами и босоножками), и на прохладную осень (с ботинками или сапогами и теплыми свитерами).

Надевая тренч, вы можете сочетать его с различными нарядами в зависимости от случая. Для повседневного образа вы можете сочетать его с джинсами, простой футболкой и кроссовками. Для более изысканного вида вы можете носить его поверх платья или юбки на каблуках или ботильонах. Поиграйте с различными аксессуарами, такими как шарфы, шляпы или яркие украшения, чтобы завершить свой образ.

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Образы, которые можно создать с тренчем

Рубашка+свободные джинсы и лоферы

Если вы ищете кэжуал-стиль, то сочетание рубашки, свободных джинсов и лоферов с тренчем может выглядеть стильно и элегантно. Такая комбинация может создать образ, который подчеркнет вашу индивидуальность и экспериментальный подход к моде.

Рубашка+штаны+лоферы и очки с сумочкой

Тренч, рубашка, брюки и лоферы — это отличный стильный образ для офиса или ресторана. Тренч-пальто добавит элегантности, рубашка — классичности, брюки — комфорта, а лоферы — завершенных акцентов. В таком образе вы будете выглядеть стильно.

Кардиган+белая юбка+грубые ботинки

Эта комбинация будет выглядеть стильно и трендово. Кардиган может добавить уюта и комфорта к образу, белая юбка придаст ему свежий вид, а грубые ботинки сделают более современным. Попробуйте добавить аксессуары, которые подчеркнут ваш стиль и сделают образ еще интереснее.

Джинсы с кедами+кашемировый свитер+акцентная сумка

Данный стиль может создать модный и удобный образ. Джинсы с кедами — классика, которая всегда в тренде. Кашемировый свитер добавит комфорта и стиля. Акцентная сумка дополнит образ и сделает его более интересным.

Рубашка в полоску+прямые свободные брюки и лоферы

Это очень модный и стильный образ, который подойдет как для офиса, так и для вечерней прогулки. Рубашка в полоску будет прекрасно сочетаться с прямыми свободными брюками и лоферами. Добавьте несколько аксессуаров, таких как кошелек или часы, чтобы завершить свой образ.

Напомним, ранее мы писали, топ-10 вещей, которые стоит приобрести в свой гардероб этой весной. Кроме этого, Фокус писал, как сочетать кожаные брюки с весенними образами — советы стилиста.