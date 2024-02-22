Стилисты назвали топ-10 вещей, которые стоит приобрести в свой гардероб этой весной

Зима уже потихоньку отходит в спячку, а первые весенние лучики уже активно подогревают температуру воздуха. А это значит, что пора готовить весенний гардероб и собирать новые и стильные образы.

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Конечно, набор вещей в весеннем гардеробе зависит исключительно от ваших предпочтений, однако, стилисты все же советуют прислушаться к их советам и добавить в свои образы чего-то нового. Фокус подготовил подборку советов от стилиста, который назвал топ-10 вещей, которые стоит добавить в свой гардероб уже этой весной.

Светлый костюм

Костюм, как правило является базовой единицей одежды, и основой многих образов. Стилист рекомендует обратить внимание на нейтральные светлые оттенки — пастельные оттенки, такие как нежно-розовый, светло-голубой и лавандовый. Эти цвета свежие и женственные, идеально подходят для весны и лета.

Светлый женский костюм можно стильно сочетать с темной блузой или топом для контраста, или с яркими аксессуарами, такими как колье или сумка. Также вы можете дополнить образ красиво подобранными сапожками или туфлями на каблуке.

"Голая" юбка

"Голая" юбка — это один из трендов в моде, который заключается в ношении прозрачных, легких и открытых юбок. Это модный способ подчеркнуть женственность и способность быть стильной. Именно поэтому стилисты рекомендуют не проходить мимо этого тренда. Поскольку такие юбки часто полностью прозрачные не все женщины готовы на такую откровенность с бельем. Именно поэтому стилисты рекомендуют сочетать "голую" юбку с удлиненными блузами или футболками. Также смело можно надеть удлиненный пиджак.

Кроме этого, "голую" юбку можно сочетать с различными вариантами верхней одежды, например, блузками, топами или рубашками. Также можно одеть кардиганы или свитер.

Что-то бордовое

Бордовая одежда продолжает оставаться популярным трендом в моде. Этот цвет привлекает внимание своей глубиной и роскошью, добавляя элегантности и загадочности в образ. Сейчас бордовую обувь, платья, пальто и аксессуары можно увидеть как на подиумах, так и на улицах всего мира. Так что если вы ищете способ добавить немного изысканности в свой гардероб, выберите бордовый цвет — он точно не выйдет из моды.

Кожаная верхняя одежда

Сейчас в моде кожаная верхняя одежда, например, куртки, пальто, бомберы, пиджаки и плащи. Они являются стильными и практичными элементами гардероба, которые можно сочетать с разными образами. Многие дизайнерские бренды выпускают модели из натуральной и искусственной кожи, что дает возможность выбрать оптимальный вариант для себя. Также популярны кожаные куртки со стразами, металлическими элементами и вышивкой.

Короткие костюмные шорты или длинные бермуды

С каждым годом короткие костюмные шорты становятся все популярнее в модном мире. Это стильный и комфортный выбор для летнего гардероба. Их можно сочетать с разными верхами — от классической рубашки до легкого топа. Такие шорты подойдут и для офиса, если вы правильно скомпонуете образ. Также в последнее время набирает популярность тренд длинных бермуд. Многие энтузиасты моды и влиятельные личности выбирают этот спокойный и удобный стиль как альтернативу традиционным коротким шортам. Эта длина подойдет для всех типов фигуры и создаст шикарный и современный вид для разных случаев. В сочетании с повседневной футболкой или пиджаком длинные шорты-бермуды — это универсальный и стильный вариант для вашего гардероба.

Поло

Футболки-поло всегда остаются модными и стильными. Они прекрасно подходят для создания спортивного или делового образа. Сочетание футболки-поло с джинсами или брюками чинос выглядит очень стильно.

Рубашки по фигуре/ пиджак-"рубашка"

Эта тенденция предполагает ношение пиджака, дизайн или стиль которого напоминает рубашку. Это универсальный предмет, который можно стилизовать разными способами, что делает его популярным выбором среди любителей моды.

Сумки-клатчи

Клатчи — бесспорно актуальный тренд в моде. Они универсальны, и их можно брать на любой случай. Независимо от того, ищете ли вы эффектную вещь или классический дизайн, клатчи станут отличным аксессуаром для вашей коллекции.

Мюли

Мюли — это очень модная обувь. Они сочетают в себе элегантность и комфорт, они идеально подходят как для повседневного гардероба, так и для особых случаев. Модными трендами в этом сезоне являются мюли из натуральной кожи, с высокой платформой или декорированные кристаллами.

Также стилисты рекомендуют обратить внимание на аксессуары: каффы, длинные ремни и гольфы.

Напомним, ранее мы писали, что стилист показала, как сочетать кожаные брюки с весенними образами. Кроме этого, Фокус писал, какие вещи с украинским колоритом будут в моде в 2024 году.