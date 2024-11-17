От Элеоноры Рузвельт и Жаклин Кеннеди до Джилл Байден: самые стильные первые леди США (фото)

Первые леди и их гардеробы часто обсуждаются публикой. Каждая из них имеет свой стиль и является примером для подражания. Познакомьтесь с самыми яркими главными дамами Белого дома за последние 90 лет.

Гардероб каждой первой леди отражает политический дух времени. Они иконы не только моды, но и того, как мода формирует власть. Жаклин Кеннеди, например, всегда поражала элегантными костюмами пастельных тонов и шляпками, Нэнси Рейган превратила красный оттенок в одежде в своего рода декларацию власти, а Мелания Трамп всегда выглядела как звезда кино, пишет Hello.

Первых леди в истории CША было много, но не все привлекали внимание своими образами. Узнайте, кто из них за последние 90 лет смог удивить своими яркими нарядами.

Элеонора Рузвельт (1933 — 1945)

Элеонора Рузвельт Фото: Getty Images

Элеонору Рузвельт помнят, как новаторскую первую леди, защитницу прав человека и поборницу социальной справедливости. Она продвигала гражданские права, помогла составить Всеобщую декларацию прав человека, закрепив свое наследие в американской и мировой истории.

Ее мода была практичной, скромной и сдержанной, отражая ее преданность государственной службе, а не модным тенденциям. В отличие от более откровенно гламурных первых леди, Элеонора предпочитала простые, консервативные силуэты с длинными юбками, строгими жакетами и скромными вырезами, часто дополненными жемчугом или брошью. Ее гардероб был функциональным, подходящим для напряженной жизни работающей первой леди. Тем не менее, на официальных мероприятиях она присутствовала в элегантных, а порой и роскошных, вечерних платьях.

Мейми Эйзенхауэр (1953 — 1961)

Мейми Эйзенхауэр Фото: Getty Images

Очень популярная первая леди и жена президента Дуайта Д. Эйзенхауэр, Мейми запомнилась своим обаянием, яркой личностью и фирменным стилем, особенно розовыми платьями и жемчугом. Будучи первой леди, она принесла тепло в Белый дом, популяризировала цвет "Мейми-Розовый" и была известна своим гостеприимством и любовью к развлечениям.

Она придерживалась традиционного, женственного стиля, отражающего Америку 1950-х годов, предпочитая изысканные ансамбли с оттенком роскоши. Ее образ подчеркивал очарование, теплоту и идеал домашней элегантности. Она часто носила соответствующие перчатки и шляпы, платья в горошек, создавая изысканный, нежный образ. Стиль Мейми был очень женственным, что сделало ее популярной первой леди, которая представляла домашние идеалы эпохи и американский гламур.

Жаклин Кеннеди (1961 — 1963)

Жаклин Кеннеди Фото: Getty Images

Жаклин Кеннеди стала всемирно известной благодаря своей элегантности и изяществу. Ее стиль, характеризующийся шикарными строгими костюмами, шляпками-таблетками и фирменными солнцезащитными очками оказал влияние на тенденции моды на протяжении десятилетий. Она часто носила знаковые модели известных дизайнеров, таких как Chanel и Олег Кассини, привнося высокую моду в Белый дом и возвышая национальное восприятие стиля. Помимо моды, наследие Джеки сохраняется в поп-культуре через ее образ как иконы утонченности и стойкости. Она до сих пор остается символом элегантности и силы для американских женщин.

Клаудия "Леди Берд" Джонсон (1963 — 1969)

Фото: Getty Images

Жена президента Линдона Б. Джонсона известна своим значительным вкладом в сохранение окружающей среды и усилиями по благоустройству во время ее пребывания на посту первой леди.

Ее стиль моды характеризовался изяществом и простотой, предпочтение отдавалось классическим силуэтам и мягким, теплым тонам, которые отражали ее южные корни. Леди Берд часто носила сшитые на заказ платья, элегантные пальто и стильные шляпы, воплощая изысканную, утонченную эстетику 1960-х годов. Она была известна своей любовью к цветочным принтам и ярким тканям.

Бетти Форд (1974 — 1977)

Бетти Форд Фото: Getty Images

Яркие, особенно зеленые и золотые принты — гардероб Бетти Форд никогда не знал скуки. Жену президента Джеральда Форда помнят за ее пропаганду проблем женского здоровья и ее откровенные дискуссии о наркомании и психическом здоровье. Будучи первой леди, она основала Центр Бетти Форд в 1982 году, который занимался лечением наркомании.

Что касается ее стиля, то у нее была склонность к костюмам, длинным платьям и выдающимся аксессуарам, отражающим изысканную, но доступную эстетику. Ее любовь к ярким палитрам и красивым принтам была очевидна — все это она сочетала со своей фирменной короткой стрижкой, что делало ее иконой стиля своей эпохи.

Нэнси Рейган (1981 —1989)

Нэнси Рейган Фото: Getty Images

Нэнси Рейган известна своей влиятельной ролью в качестве первой леди, в частности, ее пропагандой кампании по информированию о наркотиках "Просто скажи нет" и ее приверженностью продвижению позитивного имиджа Белого дома. Она была преданным партнером своего мужа, президента Рональда Рейгана. Ее усилия по восстановлению Белого дома и проведению роскошных общественных мероприятий также являются заметными аспектами ее наследия.

Стиль Нэнси характеризовался классической элегантностью и изысканностью. Ее гардероб был идеально заполнен игривыми вещами, охватывающими розовый принт, металлик и горошек. Она любила свои дизайнерские лейблы, особенно надевая культовые вещи от Oscar de la Renta и Chanel. Фирменный образ бывшей первой леди включал строгие костюмы, элегантные вечерние платья, смелые аксессуары и броские украшения.

Хилари Клинтон (1993 — 2001)

Хиллари Клинтон Фото: Getty Images

Хиллари Клинтон отмечена своей обширной политической карьерой и преданностью государственной службе. Она была первой леди, сенатором США, госсекретарем и первой женщиной, получившей номинацию на пост президента от крупной партии.

Ее гардероб отражает акцент на силе и практичности, часто сосредоточенный на ее культовых костюмах, которые стали определяющей чертой ее стиля. Она часто носит костюмы от американских дизайнеров, таких как Ralph Lauren и Michael Kors. На протяжении всей своей карьеры она также появлялась в вещах от Oscar de la Renta, чьи классические дизайны соответствовали ее официальным выходам в качестве первой леди и госсекретаря.

В последние годы она перешла на более яркие оттенки и принты, выбирая одежду и обувь таких дизайнеров, как Джорджио Армани и Escada, чтобы передать изысканный, профессиональный вид. Ее любовь к оранжевым до желтым оттенкам привнесла свежесть в ее образ, что не осталось незамеченным.

Мишель Обама (2009 — 2017)

Мишель Обама Фото: Getty Images

Яркая личность и любимая публикой Мишель Обама — одна из самых известных первых леди. На этом посту она сосредоточилась на инициативах, связанных со здравоохранением, образованием и помощи семьями военнослужащих. Жена Барака Обамы инициировала кампанию "Давайте двигаться!" по борьбе с детским ожирением, пропагандировала здоровое питание в саду Белого дома и выступала за образование через инициативу "Достичь большего".

Она стала образцом для подражания для женщин и девочек по всему миру. Ее стиль моды отличается самобытностью и влиянием, смешивая высококлассных дизайнеров с доступными брендами. Она часто носила вещи от Джейсона Ву, J. Crew и Narciso Rodriguez. Мишель использовала яркие цвета, привлекающие внимание узоры и современные силуэты, отражающие ее индивидуальность и уверенность. Ее выбор гардероба не только демонстрировал ее любовь к моде, но и укрепил ее статус современной иконы стиля.

Мелания Трамп (2017 — 2021)

Мелания Трамп Фото: Getty Images

Стиль Мелании Трамп определяется отполированной, часто минималистской элегантностью, которая сочетает роскошь и высокую моду с отчетливо европейской чувствительностью. Ее изюминкой являются гладкие, строгие силуэты и нейтральные цветовые палитры, часто приправленные смелыми структурированными деталями. Она выбирала дизайны различных высококлассных дизайнеров, таких как Dolce & Gabbana, Hervé Pierre, Dior и Ralph Lauren, формируя структурированный гардероб, который включал в себя тренчи, строгие костюмы, джинсовые и вечерние платья.

Джилл Байден (2021— по сегодня)

Джилл Байден Фото: Getty Images

Джилл Байден, нынешняя первая леди США, известна своей приверженностью образованию, заботой о семьях военнослужащих и пропагандой исследований рака. Будучи педагогом по профессии, она продолжает преподавать английский язык в общественном колледже — исторический первый случай для действующей первой леди.

Ее стиль одежды отточенный, но доступный, часто с яркими цветами и смелыми узорами. Она часто выбирает одежду и обувь не только американских, но и зарубежных дизайнеров, таких как Брэндон Максвелл, Габриэла Херст и Маркарян. Она часто носит платья с рукавами и цветочными мотивами, строгие жакеты и юбки миди, создавая образ, который одновременно изысканный, элегантный и простой.

Напомним, 20 марта Мелания Трамп в белом платье-рубашке появилась вместе с мужем во Флориде. 53-летняя бывшая модель была одета белое платье-рубашку Alexander McQueen с большой черной орхидеей за 2690 долларов.