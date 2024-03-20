Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Мелания Трамп в белом платье-рубашке появилась вместе с мужем во Флориде (фото)

Дональд Трамп, Мелания Трамп, 45 президент США
Фото: Getty Images | Дональд Трамп с женой Меланией Трамп

Бывшая первая леди США будет поддерживать своего мужа во время предвыборной кампании. С похорон матери ее на публике не видели.

Related video

Мелания Трамп в стильном наряде 19 марта сопровождала мужа Дональда Трампа, 45-го президента США на избирательные участки в день первичных выборов во Флориде, сообщает Page Six.

53-летняя бывшая модель была одета белое платье-рубашку Alexander McQueen с большой черной орхидеей за 2690 долларов (105 189 грн — ред.), которое она сочетала с тонким черным поясом, черными солнцезащитными очками и черными туфлями. У нее была сумка Chanel с ручкой, варианты которой на рынке стоят более 6000 долларов (234 624 грн — ред.). Как всегда, она была обута в туфли на очень высоких каблуках. Ее шикарные волосы были распущены и мягкими волнами ниспадали по плечам.

Дональд Трамп, Мелания Трамп Fullscreen
Кандидат в президенты США Дональд Трамп с женой Меланией Трамп
Фото: Getty Images

Дональд Трамп для мероприятия выбрал темно-синий костюм, белую рубашку и ярко-красный галстук в красную полоску. Всем своим видом пара демонстрировала хорошие отношения, они мило беседовали и улыбались друг другу.

Дональд Трамп, Мелания Трамп Fullscreen
Дональд Трамп с женой Меланией Трамп во Флориде
Фото: Getty Images

Это появление знаменует собой демонстрацию единого фронта бывшего президента и его жены. В начале этого месяца Мелани не присутствовала на вечеринке в их доме в Мар-а-Лаго, что вызвало опасения по поводу их брака. Модель также отсутствовала на семейной рождественской открытке, опубликованной невестой Дональда Трампа-младшего, Кимберли Гилфойл в декабре прошлого года. Тогда сообщалось, что она ухаживала за своей матерью Амалией Кнавс, которая была очень больна.

Кнавс умерла в январе в возрасте 78 лет, на ее похоронах в Палм-Бич, штат Флорида, присутствовала семья Трампа, включая Бэррона Трампа, а также Иванку Трамп и Тиффани Трамп и их мужей Джареда Кушнера и Майкла Булоса.

Появление супругов вместе, как ожидается, "усилит" политические выступления Дональда Трампа. Мелания своим присутствием поддержит мужа во время предвыборной кампании на президентских выборах.

Дональд Трамп, Мелания Трамп Fullscreen
Дональд Трамп и Мелания Трамп во Флориде
Фото: Getty Images

Напомним, 2 января сообщалось, что Мелания Трамп пропустила Рождество и Новый год в кругу семьи. Это связано с тем, что ее 78-летняя мать Амалия Кнавс "очень больна".