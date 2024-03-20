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Стиль життя

Меланія Трамп у білій сукні-сорочці з'явилася разом із чоловіком у Флориді (фото)

Дональд Трамп, Меланія Трамп, 45 президент США
Фото: Getty Images | Дональд Трамп із дружиною Меланією Трамп

Колишня перша леді США підтримуватиме свого чоловіка під час передвиборчої кампанії. З похорону матері її на публіці не бачили.

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Меланія Трамп у стильному вбранні 19 березня супроводжувала чоловіка Дональда Трампа, 45-го президента США, на виборчі дільниці в день первинних виборів у Флориді, повідомляє Page Six.

53-річна колишня модель була одягнена в білу сукню-сорочку Alexander McQueen з великою чорною орхідеєю за 2690 доларів (105 189 грн — ред.), яку вона поєднала з тонким чорним поясом, чорними сонцезахисними окулярами та чорними туфлями. У неї була сумка Chanel з ручкою, варіанти якої на ринку коштують понад 6000 доларів (234 624 грн — ред.). Як завжди, вона була взута в туфлі на дуже високих підборах. Її шикарне волосся було розпущене і м'якими хвилями спадало по плечах.

Дональд Трамп, Меланія Трамп Fullscreen
Кандидат у президенти США Дональд Трамп із дружиною Меланією Трамп
Фото: Getty Images

Дональд Трамп для заходу обрав темно-синій костюм, білу сорочку і яскраво-червону краватку в червону смужку. Усім своїм виглядом пара демонструвала добрі стосунки, вони мило розмовляли і посміхалися одне одному.

Дональд Трамп, Меланія Трамп Fullscreen
Дональд Трамп із дружиною Меланією Трамп у Флориді
Фото: Getty Images

Ця поява знаменує собою демонстрацію єдиного фронту колишнього президента і його дружини. На початку цього місяця Мелані не була присутня на вечірці в їхньому будинку в Мар-а-Лаго, що викликало побоювання з приводу їхнього шлюбу. Модель також була відсутня на сімейній різдвяній листівці, опублікованій нареченою Дональда Трампа-молодшого, Кімберлі Гілфойл у грудні минулого року. Тоді повідомлялося, що вона доглядала за своєю матір'ю Амалією Кнавс, яка була дуже хвора.

Кнавс померла в січні у віці 78 років, на її похороні в Палм-Біч, штат Флорида, була присутня сім'я Трампа, включно з Берроном Трампом, а також Іванкою Трамп і Тіффані Трамп та їхніми чоловіками Джаредом Кушнером і Майклом Булосом.

Поява подружжя разом, як очікується, "посилить" політичні виступи Дональда Трампа. Меланія своєю присутністю підтримає чоловіка під час передвиборчої кампанії на президентських виборах.

Дональд Трамп, Меланія Трамп Fullscreen
Дональд Трамп і Меланія Трамп у Флориді
Фото: Getty Images

Нагадаємо, 2 січня повідомлялося, що Меланія Трамп пропустила Різдво і Новий рік у колі сім'ї. Це пов'язано з тим, що її 78-річна мати Амалія Кнавс "дуже хвора".