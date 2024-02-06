Меланія повертається на вечірки в маєтку Трампа Мар-а-Лаго. Вона вже відвідала з Дональдом розкішний захід.

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Меланія Трамп уперше вийшла на публіку після похорону своєї матері 18 січня. Колишню першу леді сфотографували на вечірці в Мар-а-Лаго з чоловіком Дональдом Трампом та ізраїльською моделлю. Вона помітно була відсутня в передвиборчій кампанії Трампа, поки він балотується на другий термін. Навіть ходили чутки про розлад у їхній родині. Про це пише Daily Mail.

Колишня перша леді залишалася в тіні після смерті своєї матері, але з'явилася в доброму гуморі, посміхаючись разом із Дональдом Трампом та ізраїльською моделлю Ной Тавіл на фотографії, опублікованій в Instagram у неділю.

Модель Ной Тавіл, Меланія Трамп і Дональд Трамп Фото: Instagram noy_tawil1

Меланія була одягнена в темно-синю сукню з довгими рукавами, яку вона доповнила ефектним намистом, а колишній президент одягнув чорний смокінг з краваткою-метеликом на розкішному заході в Мар-а-Лаго.

Меланія не була поруч із чоловіком, поки він брав участь у передвиборчій кампанії, балотуючись на другий термін.

Вона була присутня на церемонії натуралізації в Національному архіві в грудні, але її остання публічна поява була на похороні її покійної матері Амалії Кнавс, де вона виголосила емоційний панегірик 18 січня.

Скорботні приєдналися до Меланії та її батька Віктора в день похорону в тій же мальовничій церкві Палм-Біч, де вона вийшла заміж за Трампа майже два десятиліття тому.

Меланію і Трампа супроводжував їхній син Беррон.

"Її дбайливий дух не знав меж, створюючи спадщину, яка триватиме поколіннями. Своєю красою і бездоганним почуттям стилю вона приковувала погляди. Але саме її непохитна відданість справі та наполеглива праця робили її винятковою", — сказала колишня перша леді про свою матір, яка померла 9 січня у віці 78 років.

Вона розповіла про любов своєї матері до 17-річного онука Беррона, якого вона "обсипала любов'ю, осяваючи його світ ніжною турботою і непохитною відданістю".

Напередодні праймеріз у Нью-Гемпширі Трамп заявив, що його дружина братиме активну участь у його передвиборчій кампанії і що він покладається на її поради.

"Вона теж хоче знову зробити Америку великою, я покладаюся на її поради і на всі інші. Я думаю, вона буде дуже активною", — сказав він.

Меланія Трамп і Дональд Трамп Фото: Getty Images

Незважаючи на те, що стиліст Меланії, як і вона сама, не брав участі в передвиборчій кампанії, за останні шість місяців 2023 року Ерве П'єр Брайар заробив понад 100 000 доларів від суперкомітету зі зв'язків із громадськістю Дональда Трампа.

З квітня 2022 року модельєр заробив 371 000 доларів від керівного комітету Трампа з порятунку Америки.

Керівні комітети Дональда Трампа "Врятуйте Америку" і "Зробимо Америку знову великою" витратили торік 56 мільйонів доларів на судові витрати, до цієї цифри входять 30 мільйонів доларів, витрачені за останнє півріччя.

Трамп оскаржує звинувачення, пов'язані з подіями 6 січня, у федеральному суді у Вашингтоні, округ Колумбія, звинувачення у спробі скасування виборів у Джорджії, справу про секретні документи у Флориді та кримінальну справу на Мангеттені, пов'язану з виплатами за мовчання порнозірці Стормі Деніелс.

А 24 січня 2024 року Дональд Трамп у суді знову відмовився визнавати провину у справі письменниці Елізабет Джин Керролл, яка звинуватила його у зґвалтуванні та наклепі.

У травні 2023 року журі присяжних суду в Нью-Йорку визнало Трампа винним за цивільним позовом Керролл. У 2019 році Керролл, яка була колумністкою кількох відомих видань, опублікувала книжку, у якій стверджувала, що наприкінці 1995 року або на початку 1996 року Трамп зґвалтував її в примірювальній магазину в центрі Нью-Йорка. Вона вже подавала відповідний позов до суду, однак справа тоді не отримала ходу. У листопаді 2022 року журналістка подала новий позов до експрезидента, звинувативши його в наклепі та запереченні факту зґвалтування. Трамп заявляє, що ніколи не зустрічався з Керролл.

Раніше Трамп заявив, що може "швидко" закінчити війну в Україні і ладнає з президентом РФ.