Померла мати Меланії Трамп (фото)

Перед смертю Амалія хворіла, однак на що саме, її родина не розкривала. Через це Меланія пропустила сімейні свята.

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78-річна Амалія Кнавс, мати Меланії Трамп, дружини 45-го президента США, померла незабаром після того, як стало відомо про її хворобу. Про смерть жінки Дональд Трамп повідомив 9 грудня в соцмережі, пише Daily Mail.

Він опублікував фото, на якому позує разом із тещею.

"Це дуже сумна ніч для всієї родини Трампів! Велика і прекрасна мати Меланії, Амалія, щойно вирушила в прекрасне місце на небі. Вона була неймовірною жінкою, і її буде не вистачати!" — написав він.

Дональд Трамп і Амалія Кнавс Фото: Соцсети

Меланія також розповіла про смерть матері.

"З глибоким сумом повідомляю про смерть моєї улюбленої матері Амалії. Амалія Кнавс була сильною жінкою, яка завжди поводилася граціозно, тепло і гідно. Вона була повністю віддана своєму чоловікові, дочкам, онуку і зятю. Ми будемо безмірно сумувати за нею і продовжимо вшановувати і любити її спадщину", — написала вона в Х.

Через хворобу Амалії Меланія пропустила більшу частину святкування Різдва і Нового року в Мар-а-Лаго. Вона не розкрила причину смерті, але Дональд сказав напередодні Нового року, що його свекруха була "дуже хвора", і це "важко" позначилося на родині.

Майбутня мати колишньої першої леді США народилася в 1945 році в Юдендорфі-Штрасенгелі, Австрія, а потім переїхала до Словенії, коли вона ще перебувала під комуністичним правлінням.

Скромне дитинство Амалія провела, збираючи цибулю на сімейній фермі, а потім почала працювати на текстильній фабриці, де і познайомилася з чоловіком Віктором.

У 1968 році в них народилася перша дочка Інес, яка зараз живе на Мангеттені, а два роки потому з'явилася Меланія. Обидві сестри переїхали в Мілан, щоб почати кар'єру моделі. У 1996 році молодша із сестер приїхала до США. Вона отримала грін-карту 2001 року, а 2006-го набула американського громадянства.

Батьки Меланії теж переїхали до США. Вони були на пенсії і більшу частину часу проводили в розкішному клубі Палм-Біч, що належав їхньому зятю. У 2018 році Амалія і Віктор Кнавси отримали громадянство США.

"Моя елегантна і працьовита мама Амалія познайомила мене з модою і красою. Мій батько Віктор прищепив мені пристрасть до бізнесу і подорожей. Їхня чесність, співчуття та інтелект донині відображаються на мені і на моїй любові до сім'ї та Америки", — сказала Меланія у своїй промові на Національному з'їзді Республіканської партії 2016 року.

Раніше Фокус писав, що Меланія Трамп переглянула шлюбний договір з чоловіком: чого побоюється дружина екс-президента США.