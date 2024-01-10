Умерла мать Мелании Трамп (фото)

Перед смертью Амалия болела, однако чем именно, ее семья не раскрывала. Из-за этого Мелания пропустила семейные праздники.

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78-летняя Амалия Кнавс, мать Мелании Трамп, жены 45-президента США, умерла вскоре после того, как стало известно о ее болезни. О смерти женщины Дональд Трамп сообщил 9 декабря в соцсети, пишет Daily Mail.

Он опубликовал фото, на котором позирует вместе с тещей.

"Это очень печальная ночь для всей семьи Трампа! Великая и прекрасная мать Мелании, Амалия, только что отправилась в прекрасное место на небе. Она была невероятной женщиной, и ее будет не хватать!" – написал он.

Дональд Трамп и Амалия Кнавс Фото: Соцсети

Мелания также рассказала о смерти матери.

"С глубокой печалью сообщаю о кончине моей любимой матери Амалии. Амалия Кнавс была сильной женщиной, которая всегда вела себя грациозно, тепло и достойно. Она была полностью предана своему мужу, дочерям, внуку и зятю. Мы будем безмерно скучать по ней и продолжим чтить и любить ее наследие", – написала она в Х.

Из-за болезни Амалии Мелания пропустила большую часть празднования Рождества и Нового года в Мар-а-Лаго. Она не раскрыла причину смерти, но Дональд сказал в канун Нового года, что его свекровь была "очень больна", и это "тяжело" отразилось на семье.

Будущая мать экс-первой леди США родилась в 1945 году в Юдендорфе-Штрасенгеле, Австрия, а затем переехал в Словению, когда она еще находилась под коммунистическим правлением.

Скромное детство Амалия провела, собирая лук на семейной ферме, а затем начала работать на текстильной фабрике, где и познакомилась с мужем Виктором.

В 1968 году у них родилась первая дочь Инес, которая сейчас живет на Манхэттене, а два года спустя появилась Мелания. Обе сестры переехали в Милан, чтобы начать карьеру модели. В 1996 году младшая из сестер приехала в США. Она получила грин-карту в 2001 году, а в 2006-м обрела американское гражданство.

Родители Мелании тоже переехали в США. Они были на пенсии и большую часть времени проводили в роскошном клубе Палм-Бич, принадлежавшем их зятю. В 2018 году Амалия и Виктор Кнавсы получили гражданство США.

"Моя элегантная и трудолюбивая мама Амалия познакомила меня с модой и красотой. Мой отец Виктор привил мне страсть к бизнесу и путешествиям. Их честность, сострадание и интеллект по сей день отражаются на мне и на моей любви к семье и Америке", – сказала Мелания в своей речи на Национальном съезде Республиканской партии в 2016 году.

Ранее Фокус писал, что Мелания Трамп пересмотрела брачный договор с мужем: чего опасается жена экс-президента США.