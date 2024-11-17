Від Елеонори Рузвельт і Жаклін Кеннеді до Джилл Байден: найстильніші перші леді США (фото)

Перші леді та їхні гардероби часто обговорюються публікою. Кожна з них має свій стиль і є прикладом для наслідування. Познайомтеся з найяскравішими головними дамами Білого дому за останні 90 років.

Гардероб кожної першої леді відображає політичний дух часу. Вони ікони не лише моди, а й того, як мода формує владу. Жаклін Кеннеді, наприклад, завжди вражала елегантними костюмами пастельних тонів і капелюшками, Ненсі Рейган перетворила червоний відтінок в одязі на своєрідну декларацію влади, а Меланія Трамп завжди виглядала як зірка кіно, пише Hello.

Перших леді в історії США було багато, але не всі привертали увагу своїми образами. Дізнайтеся, хто з них за останні 90 років зміг здивувати своїми яскравими вбраннями.

Елеонора Рузвельт (1933 — 1945)

Елеонора Рузвельт Фото: Getty Images

Елеонору Рузвельт пам'ятають, як новаторську першу леді, захисницю прав людини і поборницю соціальної справедливості. Вона просувала громадянські права, допомогла скласти Загальну декларацію прав людини, закріпивши свою спадщину в американській і світовій історії.

Її мода була практичною, скромною і стриманою, відображаючи її відданість державній службі, а не модним тенденціям. На відміну від більш відверто гламурних перших леді, Елеонора віддавала перевагу простим, консервативним силуетам з довгими спідницями, строгими жакетами і скромними вирізами, часто доповненими перлами або брошкою. Її гардероб був функціональним, придатним для напруженого життя першої леді, яка працює. Проте, на офіційних заходах вона була присутня в елегантних, а часом і розкішних, вечірніх сукнях.

Меймі Ейзенхауер (1953 — 1961)

Меймі Ейзенхауер Фото: Getty Images

Надзвичайно популярна перша леді та дружина президента Дуайта Д. Ейзенхауера, Меймі запам'яталася своєю чарівністю, яскравою особистістю та фірмовим стилем, особливо рожевими сукнями та перлами. Будучи першою леді, вона принесла тепло в Білий дім, популяризувала колір "Меймі-Рожевий" і була відома своєю гостинністю і любов'ю до розваг.

Вона дотримувалася традиційного, жіночного стилю, що відображає Америку 1950-х років, віддаючи перевагу вишуканим ансамблям з відтінком розкоші. Її образ підкреслював чарівність, теплоту та ідеал домашньої елегантності. Вона часто носила відповідні рукавички і капелюхи, сукні в горошок, створюючи вишуканий, ніжний образ. Стиль Меймі був дуже жіночним, що зробило її популярною першою леді, яка представляла домашні ідеали епохи та американський гламур.

Жаклін Кеннеді (1961 — 1963)

Жаклін Кеннеді Фото: Getty Images

Жаклін Кеннеді стала всесвітньо відомою завдяки своїй елегантності та витонченості. Її стиль, що характеризується шикарними строгими костюмами, капелюшками-таблетками і фірмовими сонцезахисними окулярами, вплинув на тенденції моди протягом десятиліть. Вона часто носила знакові моделі відомих дизайнерів, як-от Chanel і Олег Кассіні, привносячи високу моду в Білий дім і підносячи національне сприйняття стилю. Крім моди, спадщина Джекі зберігається в поп-культурі через її образ як ікони витонченості та стійкості. Вона досі залишається символом елегантності та сили для американських жінок.

Клаудія "Леді Берд" Джонсон (1963 — 1969)

Фото: Getty Images

Дружина президента Ліндона Б. Джонсона відома своїм значним внеском у збереження довкілля та зусиллями з благоустрою під час її перебування на посаді першої леді.

Її стиль моди характеризувався витонченістю і простотою, перевагу надавали класичним силуетам і м'яким, теплим тонам, які відображали її південне коріння. Леді Берд часто носила зшиті на замовлення сукні, елегантні пальта і стильні капелюхи, втілюючи вишукану, витончену естетику 1960-х років. Вона була відома своєю любов'ю до квіткових принтів і яскравих тканин.

Бетті Форд (1974 — 1977)

Бетті Форд Фото: Getty Images

Яскраві, особливо зелені та золоті принти — гардероб Бетті Форд ніколи не знав нудьги. Дружину президента Джеральда Форда пам'ятають за її пропаганду проблем жіночого здоров'я та її відверті дискусії про наркоманію і психічне здоров'я. Будучи першою леді, вона заснувала Центр Бетті Форд 1982 року, який займався лікуванням наркоманії.

Що стосується її стилю, то у неї була схильність до костюмів, довгих суконь і видатних аксесуарів, що відображають вишукану, але доступну естетику. Її любов до яскравих палітр і красивих принтів була очевидна — все це вона поєднувала зі своєю фірмовою короткою стрижкою, що робило її іконою стилю своєї епохи.

Ненсі Рейган (1981 -1989)

Ненсі Рейган Фото: Getty Images

Ненсі Рейган відома своєю впливовою роллю в ролі першої леді, зокрема, її пропагандою кампанії з інформування про наркотики "Просто скажи ні" і її прихильністю просуванню позитивного іміджу Білого дому. Вона була відданим партнером свого чоловіка, президента Рональда Рейгана. Її зусилля з відновлення Білого дому та проведення розкішних громадських заходів також є помітними аспектами її спадщини.

Стиль Ненсі характеризувався класичною елегантністю та вишуканістю. Її гардероб був ідеально заповнений грайливими речами, що охоплюють рожевий принт, металік і горошок. Вона любила свої дизайнерські лейбли, особливо вдягаючи культові речі від Oscar de la Renta і Chanel. Фірмовий образ колишньої першої леді включав строгі костюми, елегантні вечірні сукні, сміливі аксесуари і помітні прикраси.

Гіларі Клінтон (1993 — 2001)

Гілларі Клінтон Фото: Getty Images

Гілларі Клінтон відзначена своєю великою політичною кар'єрою і відданістю державній службі. Вона була першою леді, сенатором США, держсекретарем і першою жінкою, яка отримала номінацію на пост президента від великої партії.

Її гардероб відображає акцент на силі та практичності, часто зосереджений на її культових костюмах, які стали визначальною рисою її стилю. Вона часто носить костюми від американських дизайнерів, таких як Ralph Lauren і Michael Kors. Протягом усієї своєї кар'єри вона також з'являлася в речах від Oscar de la Renta, чиї класичні дизайни відповідали її офіційним виходам у ролі першої леді і держсекретаря.

Останніми роками вона перейшла на більш яскраві відтінки і принти, обираючи одяг і взуття таких дизайнерів, як Джорджіо Армані та Escada, щоб передати вишуканий, професійний вигляд. Її любов до помаранчевих до жовтих відтінків привнесла свіжість в її образ, що не залишилося непоміченим.

Мішель Обама (2009 — 2017)

Мішель Обама Фото: Getty Images

Яскрава особистість і улюблена публікою Мішель Обама — одна з найвідоміших перших леді. На цій посаді вона зосередилася на ініціативах, пов'язаних з охороною здоров'я, освітою та допомогою сім'ям військовослужбовців. Дружина Барака Обами ініціювала кампанію "Рухайтеся!" щодо боротьби з дитячим ожирінням, пропагувала здорове харчування в саду Білого дому та виступала за освіту через ініціативу "Досягти більшого".

Вона стала зразком для наслідування для жінок і дівчаток по всьому світу. Її стиль моди вирізняється самобутністю і впливом, змішуючи висококласних дизайнерів з доступними брендами. Вона часто носила речі від Джейсона Ву, J. Crew і Narciso Rodriguez. Мішель використовувала яскраві кольори, візерунки, що привертають увагу, і сучасні силуети, що відображають її індивідуальність і впевненість. Її вибір гардероба не тільки демонстрував її любов до моди, а й зміцнив її статус сучасної ікони стилю.

Меланія Трамп (2017 — 2021)

Меланія Трамп Фото: Getty Images

Стиль Меланії Трамп визначається відполірованою, часто мінімалістською елегантністю, яка поєднує розкіш і високу моду з виразно європейською чутливістю. Її родзинкою є гладкі, строгі силуети і нейтральні кольорові палітри, часто приправлені сміливими структурованими деталями. Вона обирала дизайни різних висококласних дизайнерів, як-от Dolce & Gabbana, Hervé Pierre, Dior і Ralph Lauren, формуючи структурований гардероб, що містив тренчі, строгі костюми, джинсові й вечірні сукні.

Джилл Байден (2021- по сьогодні)

Джилл Байден Фото: Getty Images

Джилл Байден, нинішня перша леді США, відома своєю прихильністю до освіти, турботою про сім'ї військовослужбовців і пропагандою досліджень раку. Будучи педагогом за професією, вона продовжує викладати англійську мову в громадському коледжі — історичний перший випадок для чинної першої леді.

Її стиль одягу відточений, але доступний, часто з яскравими кольорами і сміливими візерунками. Вона часто вибирає одяг і взуття не тільки американських, а й зарубіжних дизайнерів, таких як Брендон Максвелл, Габріела Херст і Маркарян. Вона часто носить сукні з рукавами і квітковими мотивами, строгі жакети і спідниці міді, створюючи образ, який одночасно вишуканий, елегантний і простий.

Нагадаємо, 20 березня Меланія Трамп у білій сукні-сорочці з'явилася разом із чоловіком у Флориді. 53-річна колишня модель була одягнена в білу сукню-сорочку Alexander McQueen з великою чорною орхідеєю за 2690 доларів.