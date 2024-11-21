Как правильно подобрать шапку под свой типаж — советы стилистки

Чтобы чувствовать себя зимой комфортно всегда стоит удачно выбрать верхнюю одежду — это всегда залог хорошего и уверенного самочувствия. Как правильно подобрать головной рассказал стилист.

Что-то резко стало холодно и пора заняться утеплением головы. Поэтому самое время приобрести теплый головной убор. Однако часто у многих возникают вопросы, как подобрать шапку, чтобы она подходила. Советами, как это сделать правильно поделилась стилист Елена.

Посадка

Так, прежде всего стилистка советует обратить внимание на посадку шапки.

"Прекратите натягивать шапку на брови. Так вы делаете свое лицо шире и грубее. Открывайте лоб и брови, так лицо будет выглядеть более узким, и не будет эффекта широкого нависающего лба. Надевать шапку на середину лба — подходит только очень удлиненным, узким формам головы", — пояснила стилист.

Объём

Елена отмечает, что при выборе головного убора стоит обращать также на объем шапки. Важно, чтобы она не была слишком обтягивающей, или слишком большой.

"Между шапкой то головой должно быть 2-3 пальца воздуха, по бокам и сверху, прекратите покупать шапки которые сидят на вас как средство контрацепции. Я очень часто вижу шапки-кальмары, которые сильно облепляют голову, а сверху остается хвостик, похожий на хвост кальмара. Это искажает вашу форму головы и черты лица", — пояснила стилист.

Объем и плотность вязки

Кроме этого обращайте внимание на то насколько объемная нить шапки, которую вы планируете покупать. По словам стилистки, очень объемная вязка превратит вашу шапку в огромный желудь на голове, а вот плотная вязка из средней по объему нити — оптимальный вариант.

Отворот

Следите за тем как выглядит отворот вашей шапки. Ведь по словам стилистки, слишком широкий отворот превратит вашу шапку в еще 1 желудь. Она объяснила, что такой отворот искривляет черты лица.

"Слишком узкий — будет расширять ваше лицо. Взрослым женщинам очень узкий отворот не подходит. Потому что он контрастирует с объемом головы и чертами лица. Отворот должен быть средней ширины, смотрите подсказку в карусели, так чтобы вы могли отрегулировать его под свое лицо, обычно это где-то 3 пальца в ширину", — пояснила стилист.

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