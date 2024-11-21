Як правильно підібрати шапку під свій типаж - поради стилістки

Щоб відчувати себе взимку комфортно завжди варто вдало обрати верхній одяг — це завжди запорука гарного та впевненого самопочуття. Як правильно підібрати головний розповіла стилістка.

Щось різко стало холодно і пора зайнятись утепленням голови. Тому саме час придбати теплий головний убір. Однак часто в багатьох виникають питання, як підібрати шапку, щоб вона пасувала. Порадами, як це зробити правильно поділилася стилістка Олена.

Посадка

Так, перш за все стилістка радить звернути увагу на посадку шапки.

"Припиніть натягувати шапку на брови. Так ви робите своє обличчя ширшим та грубішим. Відкривайте чоло та брови, так обличчя буде виглядати вужчим, і не буде ефекту широкого чола, що нависає. Одягати шапку на середину чола — личить тільки дуже видовженим, вузьким формам голови", — пояснила стилістка.

Обʼєм

Олена наголошує, що при виборі головного убору варто звертати також на об’єм шапки. Важливо, щоб вона не була занадто обтягуючою, або занадто великою.

"Між шапкою то головою має бути 2-3 пальці повітря, з боків та зверху, припиніть купувати шапки які сидять на вас як засіб контрацепції. Я дуже часто бачу шапки-кальмари, Які сильно обліплюють голову, а зверху залишається хвостик, схожий на хвіст кальмара. Це спотворює вашу форму голови та риси обличчя", — пояснила стилістка.

Об’єм та щільність в’язки

Крім цього звертайте увагу на те наскільки об’ємна нитка шапки, яку ви плануєте купувати. За словами стилістки, дуже об’ємна в’язка перетворить вашу шапку на величезний жолудь на голові, а от щільна в’язка з середньої за об’ємом нитки — оптимальний варіант.

Відворот

Слідкуйте за тим як виглядає відворот вашої шапки. Адже за словами стилістки, занадто широкий відворот перетворить вашу шапку на ще 1 жолудь. Вона пояснила, що такий відворот викривляє риси обличчя.

"Занадто вузький — буде розширювати ваше обличчя. Дорослим жінкам дуже вузький відворот не личить. Тому що він контрастує з об’ємом голови та рис обличчя. Відворот має бути середньої ширини, дивіться підказку в каруселі, так щоб ви могли відрегулювати його під своє обличчя, зазвичай це десь 3 пальці завширшки", — пояснила стилістка.

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