Забудьте про шапку: 9 альтернативних головних уборів на зиму

Шапка набридла, але вуха мерзнуть?! Хочеться і стильно, і тепло? Тоді вам варто знати, що альтернатива шапці давно є.

Якщо ви не любите шапки, але не хочете мерзнути в голову взимку, тоді не хвилюйтеся — є кілька варіантів на заміну, які стануть чудовими стилістичними рішеннями взимку. Стилістка Олена розповіла, які замінники головного убору матимуть стильний вигляд цієї зими.

Капор

Ми звикли до шапок, але капор — це справжня знахідка для тих, хто хоче зберегти зачіску. Капор — це головний убір, який схожий на шапку, але має форму і задум звичного нам капюшона. Цей варіант головного убору ідеально підійде на прохолодну погоду.

Тепла шкіряна хустка

Шкіряні теплі хустки, за словами стилістки, це ідеальне поєднання стилю та захисту від холоду. Олена пояснила, що такий варіант головного убору на зимовий перод матиме незвичний вигляд. Вона додала, що все ж такий варіанти краще підійде панянкам із делікатними рисами обличчя, більш гострими чи прямими.

Кепка з навушниками

Як альтернативу стилістка радить спробувати поєднати кепку з навушниками. Такий варінат дволі сміливий та стильний.

"Мені дуже подобається, який це має вигляд — грайливо та трохи по-дитячому. Тут два додаткових елементи в образі, тому важливо приміряти, перш ніж купувати. Раджу не бавитись тут із онлайн-шопінгом, а йти одразу в магазин. З головними уборами, в принципі, це краще", — пояснила стилістка Олена.

Кепка з капором

Ще однією альтернативою є також поєднання двох головних уборів — кепки та капору. За словами стилістки, це ідеальний вибір для тих, хто хоче поєднати стиль і захист, адже кепка дає класичний вигляд, а капор додає теплоти та комфорту.

Тепла пов’язка

Крім цього, як варіант можна обрати теплу пов'язку, яка прикриватиме вуха. За словами стилістки, це щось новеньке, але насправді добре забуте старе, для тих, у кого мерзнуть тільки вуха і хто хоче зберегти зачіску. Але, стилістка радить бути обережними, тим жінкам, які мають кругле обличчя чи виразний об’єм щічок.

Чепчик теплий

Теплі чепчики повертаються в моду. Це варіант для тих, хто хоче виглядати ніжно і витончено. Однак, як пояснила стилістка, такий стиль підійде для облич із тонкими рисами та гострими вилицями.

Шарф замість шапки

Шарфи, які можна обернути навколо голови, чудово замінюють традиційну шапку. За словами стилістки, це ідеальний варіант для поєднання з пальто чи курткою.

Тепла панама

Зимова панама з вовни чи фетру алтернатива шапці для тих, хто не сильно мерзне. Як пояснила стилістка, якщо мерзнете — перевірте наявність накладок для вух. Або додайте шовкову хустку для елегантності.

Тепле чоловіче кепі

Тренд цього року — тепле чоловіче кепі. За словами стилістки, це стильний варіант, однак вона все ж радить мати інші варіанти.

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